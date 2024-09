Successo per il Concerto di Gala a Villa Bellini: un omaggio a Vincenzo Bellini nella quarta edizione di Belliniana

La serata di giovedì 19 settembre ha visto grande entusiasmo e partecipazione per il Concerto di Gala a Villa Bellini, prodotto dal Teatro Bellini di Catania in occasione della quarta edizione di *Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania*. L’evento, promosso dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, ha celebrato il grande compositore catanese Vincenzo Bellini, attirando un pubblico di 2.500 persone, nonostante le incertezze meteorologiche. Il concerto ha registrato il tutto esaurito, acclamando un cast di artisti di altissimo livello in un programma interamente dedicato al belcanto.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al soprano Jessica Pratt, che ha sostituito all’ultimo minuto la collega Marina Monzó, affiancata dal tenore Francesco Demuro, con l’Orchestra e il Coro del Teatro Bellini, diretti dal maestro Alessandro Cadario.

**I prossimi appuntamenti della rassegna**

La programmazione della *Belliniana* prosegue con una serie di eventi imperdibili. Venerdì 20 settembre, Villa Bellini ospiterà il concerto della *Massimo Youth Orchestra*, l’ensemble giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, diretto da Michele De Luca. Il repertorio includerà brani belliniani, il Concerto per oboe e orchestra in mi bemolle maggiore eseguito da Carmelo Ruggeri, il *Vorspiel* da *Parsifal* e l’Overture dall’opera *Das Liebesverbot* di Richard Wagner, grande ammiratore di Bellini. La stessa orchestra replicherà il concerto sabato 21 settembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Sempre sabato 21 settembre, al Teatro Sangiorgi di Catania, andrà in scena *Le Baruffe Belliniane*, uno spettacolo che combina musica e poesia, rivolto sia al pubblico tradizionale che ai più piccoli. L’evento vedrà la partecipazione dell’Orchestra e del Coro giovanile *Musicainsieme a Librino*, diretti da Luciano Maria Serra, con le illustrazioni dal vivo di Alfredo Guglielmino.

Domenica 22 settembre, il Teatro Sangiorgi ospiterà *Vissi d’arte, vissi d’amore*, una pièce di teatro e musica dedicata a Giacomo Puccini, con la partecipazione del soprano Marianna Cappellani, dell’attore Bruno Torrisi e del pianista Ruben Micieli.

Il momento culminante della rassegna sarà lunedì 23 settembre, anniversario della morte di Bellini, con una Messa solenne alle ore 10:30 nella Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M., accompagnata dal Coro del Teatro Massimo Bellini. La sera, al Teatro Bellini di Catania, si terrà l’esecuzione in forma di concerto dell’opera rara *La Straniera*, diretta da Fabrizio Maria Carminati. La rappresentazione sarà preceduta da una retrospettiva multimediale degli allestimenti storici dell’opera al Teatro Bellini, a cura di Maria Rosa De Luca e Giuseppe Montemagno, in collaborazione con l’Università di Catania e il Conservatorio “Vincenzo Bellini”.

**Biglietti e accesso agli eventi**

I biglietti gratuiti per gli eventi in programma a Catania e Messina possono essere ottenuti sul sito ufficiale www.belliniana.it. Per gli appuntamenti che hanno già registrato il tutto esaurito, è possibile iscriversi alle liste d’attesa o presentarsi direttamente nei luoghi degli eventi per eventuali posti non prenotati. Gli eventi che si terranno al Palazzo della Cultura, alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata e nel foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

*Belliniana* è promossa dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con importanti istituzioni culturali regionali, tra cui il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Teatro Massimo di Palermo e l’Università di Catania.