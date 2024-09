Delta Air Lines annuncia il nuovo volo diretto Catania-New York a partire dall’estate 2025

A partire dal 22 maggio 2025, Delta Air Lines introdurrà un volo giornaliero non-stop tra Catania e New York-JFK, segnando un’importante novità nei collegamenti internazionali tra la Sicilia e gli Stati Uniti. La compagnia aerea americana, rinomata per il suo servizio pluripremiato, offrirà ai passeggeri l’opportunità non solo di viaggiare direttamente verso New York, ma anche di proseguire il loro viaggio verso altre destinazioni in Nord America, grazie al hub Delta di New York-JFK.

Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India, ha commentato: “Nel 2025, l’Italia sarà il mercato di crescita internazionale più rilevante per Delta tra quelli transatlantici. Siamo entusiasti di avviare un collegamento diretto con la Sicilia, diventando la prima compagnia aerea statunitense a servire un volo diretto tra Catania e gli Stati Uniti. Questo nuovo volo non solo amplierà le scelte per i passeggeri americani desiderosi di esplorare l’Italia, ma contribuirà anche a sostenere l’economia locale.”

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, ha evidenziato l’importanza strategica del nuovo collegamento per l’aeroporto di Catania e per tutta la regione siciliana: “Il volo Catania-New York rappresenta un traguardo significativo per lo sviluppo del nostro aeroporto. Collegare Catania con una metropoli globale come New York avrà un impatto positivo sull’economia locale, favorendo l’arrivo di turisti da tutto il mondo e permettendo agli americani di origine siciliana di riscoprire le proprie radici. Questo volo non solo attirerà nuovi visitatori, ma aprirà opportunità commerciali sia per le imprese siciliane che per le aziende statunitensi interessate a investire in Italia.”

Torrisi ha inoltre sottolineato l’importanza della partnership con Delta Air Lines: “La collaborazione con Delta è il frutto di un solido rapporto costruito negli anni, e siamo sicuri che aprirà la strada a nuove sinergie tra Europa e Nord America. Il nostro obiettivo è continuare a offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità e promuovere la Sicilia come destinazione internazionale per turisti, studenti e professionisti. Questo nuovo volo rappresenta una grande opportunità di crescita per il nostro territorio.”

La nuova rotta contribuirà a rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Catania come hub strategico, in grado di connettere la Sicilia con il mondo, offrendo un punto di riferimento per i passeggeri e il mercato in continua evoluzione.