Gruppo Altea celebra 15 anni di successi nel settore del fotovoltaico e dell’efficientamento energetico

Un sogno diventato realtà: Gruppo Altea, azienda siciliana specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici per privati e aziende, festeggia i suoi primi quindici anni di attività. Nata da un’idea e cresciuta con passione e sacrificio, l’azienda si è affermata come leader del mercato nazionale, diventando un punto di riferimento nel settore dell’energia rinnovabile, parchi fotovoltaici, mobilità elettrica ed efficientamento energetico.

Il traguardo verrà celebrato con un business meeting il 28 settembre, alle ore 18:00, presso il Radicepura Horticultural Park, in occasione di Expo. Durante l’evento, stakeholder e autorità del settore discuteranno i successi economici e i risultati raggiunti dal Gruppo. L’incontro sarà introdotto e moderato dal Prof. Rosario Faraci, docente di economia e gestione delle imprese all’Università di Catania, e offrirà uno sguardo ai primi 15 anni della storia aziendale.

Il fondatore e amministratore unico del Gruppo, l’ingegnere Stefano Finocchiaro, paragona questo percorso a un “volo in mongolfiera”, una metafora che ha racchiuso nel suo primo libro, *Il Viaggio in Mongolfiera*. Questo “volo” rappresenta il viaggio imprenditoriale del Gruppo Altea, nato e cresciuto in Sicilia, alle pendici dell’Etna, con un headquarter innovativo situato ad Aci Sant’Antonio.

“In questi quindici anni abbiamo rafforzato le nostre performance sia per quanto riguarda i canali distributivi, sia nell’offerta di prodotti e servizi di alta qualità”, afferma Finocchiaro. “Abbiamo scelto partner e clienti orientati all’efficientamento energetico e stiamo contribuendo, insieme ai grandi player del settore, alla rivoluzione della sostenibilità, sviluppando grandi parchi fotovoltaici per la produzione di energia pulita.”

Il Gruppo Altea è un EPC contractor, ovvero un’unica entità responsabile della progettazione, approvvigionamento e costruzione degli impianti, garantendo qualità e trasparenza. L’azienda guarda al futuro investendo in nuovi progetti per settori energivori come l’hotellerie, la ristorazione e la sanità, puntando anche sull’integrazione dell’energia solare nell’architettura degli edifici, trasformandoli in generatori di energia.

Il fotovoltaico continua a crescere in Italia, con oltre 1,5 milioni di impianti installati a marzo 2024, un settore in costante espansione grazie alla riduzione dei costi e all’efficienza sempre maggiore dei pannelli solari. Gruppo Altea si impegna a rendere l’energia solare sempre più accessibile e a superare le sfide del futuro, contribuendo al progresso della sostenibilità.