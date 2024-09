Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico di Catania

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, sotto la direzione del Questore di Catania, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” hanno effettuato una serie di accertamenti amministrativi mirati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative di settore. I controlli si sono concentrati su alcuni esercizi di ristorazione nel cuore del centro storico.

Gli agenti della Squadra Amministrativa del Commissariato, in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e il personale dell’Asp – Dipartimento Igiene Pubblica, hanno ispezionato un ristorante nelle vicinanze del Teatro Vincenzo Bellini, riscontrando numerose irregolarità.

Il titolare è stato multato per la mancata tracciabilità degli alimenti, l’assenza di indicazioni sugli allergeni nel menù, e la carente pulizia degli ambienti, in particolare della cucina, dove sono stati trovati cumuli di sporcizia e cibo stoccato in prossimità dei bidoni della spazzatura. Inoltre, le schede di autocontrollo HCCP non risultavano aggiornate.

Il locale è stato sanzionato anche per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo superato i limiti concessi, con una multa prevista dal Codice della Strada che, in caso di recidiva, potrebbe portare alla revoca della concessione. Le sanzioni complessive ammontano a 8.000 euro.

Questi accertamenti si inseriscono in una più ampia attività di controllo che la Polizia di Stato sta conducendo su tutto il territorio della provincia di Catania. Ulteriori verifiche sono già programmate per i prossimi giorni.