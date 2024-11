Siracusa: Sgominata la ‘Banda dell’Escavatore’

La Polizia ha arrestato cinque membri della presunta cosiddetta “Banda dell’Escavatore”, responsabile di furti con spaccata ai danni di attività commerciali, gioiellerie, banche e uffici postali nel Siracusano. L’operazione, condotta dagli investigatori del Commissariato di Lentini con il supporto della Squadra Mobile e sotto il coordinamento della Procura di Siracusa, ha portato gli indagati in carcere con l’accusa di rapina a mano armata e furti multipli.

La banda utilizzava escavatori e autocarri rubati per distruggere gli ingressi degli edifici presi di mira, aprendo varchi per entrare rapidamente. I mezzi venivano nascosti nelle campagne di contrada Cannellazza, a Carlentini, un’area scelta strategicamente per i collegamenti con il Calatino e la provincia nord di Siracusa.

Grazie al supporto dell’elicottero del Reparto Volo di Palermo e a numerosi appostamenti, gli investigatori hanno rinvenuto diversi mezzi rubati, tra cui escavatori e camion, e parte del bottino di una rapina a Vizzini. Gli agenti hanno ricostruito l’operatività della banda, che pianificava ogni colpo con sopralluoghi dettagliati e disponeva di esperti guidatori di escavatori e tecnici abili nell’uso di esplosivi per scardinare bancomat.