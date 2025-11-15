Sicilia, Cateno De Luca lancia il tour “Governo di Liberazione”: tappe in tutte le province

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 15 Novembre 2025 - 22:02

Cateno De Luca annuncia un tour regionale che toccherà tutte le province siciliane, con conferenze, incontri pubblici e momenti di confronto per presentare il progetto “Governo di Liberazione”.

PALERMO – Sud Chiama Nord dà ufficialmente il via al tour regionale “Governo di Liberazione”, un percorso politico guidato dall’onorevole Cateno De Luca che attraverserà l’intera Sicilia tra novembre e dicembre. L’iniziativa prevede una serie di conferenze stampa, incontri con amministratori locali, sostenitori e cittadini, con l’obiettivo dichiarato di proporre un nuovo modello di sviluppo per l’isola.

Il calendario, intenso e diffuso su tutto il territorio, toccherà Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, con appuntamenti pensati per “parlare direttamente ai siciliani” e illustrare un progetto politico che punta su autonomia decisionale, trasparenza amministrativa e crescita economica.

De Luca, nel messaggio che accompagna il lancio del tour, parla di una Sicilia giunta a un bivio: «La Sicilia è arrivata a un punto di svolta: o si ha il coraggio di rompere gli schemi e liberarla dalle lobby che la tengono ostaggio imponendo un insopportabile ‘pizzo legalizzato’, oppure questa terra continuerà a essere soffocata da giochi di potere e improvvisazione».

L’ex sindaco di Messina ha anche affrontato un punto personale: «Ho risolto i miei problemi di salute. A dicembre effettuerò l’ultimo test, ma tutto sembra definitivamente superato. Per questo riprendo adesso il percorso che ho dovuto interrompere quasi due anni fa, nell’aprile del 2024».

Nella nota, De Luca denuncia una fase particolarmente complessa per la Sicilia, caratterizzata – a suo dire – da scontri sterili e mancanza di visione: «Servono serietà, responsabilità e riforme strutturali, con il coinvolgimento di uomini e donne di buona volontà, stanchi della guerra tra conservatori del sistema parassitario e improvvisati moralizzatori».

De Luca critica inoltre gli ultimi dieci anni di governo regionale, guidati da forze politiche diverse ma, secondo la sua analisi, accomunate dall’incapacità di incidere realmente: «La Sicilia è stata governata da tutto l’arco costituzionale, ma la situazione è peggiorata perché si è preferito gestire il potere come un bancomat, evitando di imbracciare l’ascia delle riforme per squarciare la cappa di rassegnazione che pesa sui siciliani».

Cateno De Luca, Sud Chiama Nord, Governo di Liberazione, tour Sicilia, politica siciliana, riforme regionali, autonomia, trasparenza, incontri politici Sicilia

Sicilia, scontro politico sulle stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

Redazione 15 Novembre 2025 - 21:07

Mascali, violenza domestica: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Redazione 15 Novembre 2025 - 14:16

Catania, sequestro da 2,1 milioni al clan Laudani: provvedimenti su tre società

Redazione 15 Novembre 2025 - 14:13

Sicilia, opere pubbliche e contributi: tesoretto da 50 milioni nelle pieghe della Finanziaria

Redazione 15 Novembre 2025 - 08:52

Sicilia, tensioni nel centrodestra sulla sanità tra ispezioni ministeriali e caso Cuffaro

L.P 15 Novembre 2025 - 07:26

Catania, centro scommesse abusivo collegato al deep web: sequestro e denuncia

Redazione 14 Novembre 2025 - 17:33

Ultimissime

Randazzo, tragedia sulla SS120: ciclista morto nello scontro con un furgone –>

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:03

Sicilia, Cateno De Luca lancia il tour “Governo di Liberazione”: tappe in tutte le province

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:02

Sicilia, scontro politico sulle stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

Redazione 15 Novembre 2025 - 21:07

Catania, furto aggravato in concorso: minorenne e 18enne denunciati dai Carabinieri

Redazione 15 Novembre 2025 - 15:19

Mascali, violenza domestica: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Redazione 15 Novembre 2025 - 14:16