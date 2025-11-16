Parisi lascia l’amministrazione: «Un ciclo si chiude»

Sergio Parisi annuncia l’uscita dalla giunta in un’intervista a «La Sicilia», ripercorrendo otto anni di attività amministrativa e il passaggio di consegne dopo il rimpasto politico.

Le dimissioni di Sergio Parisi dall’amministrazione comunale arrivano in un momento di forte ridefinizione degli equilibri politici cittadini. A confermarle è lo stesso ex assessore, attraverso un’intervista concessa a «La Sicilia» oggi in edicola, alla cronista Luisa Santangelo, in cui ricostruisce il percorso maturato negli ultimi otto anni di governo della città. Nell’intervista Parisi parla di un’esperienza «impegnativa e carica di responsabilità», evidenziando come in questi anni siano stati avviati «progetti che hanno inciso sulla vita della città e che oggi consegno con la consapevolezza di aver operato con dedizione».

Il rimpasto voluto da Fratelli d’Italia ha determinato la necessità di una redistribuzione delle deleghe, segnando l’uscita di Parisi dalla giunta. L’ex assessore descrive la sua scelta come «una conclusione naturale di un ciclo amministrativo», sottolineando di voler garantire un passaggio di consegne ordinato e rispettoso delle esigenze dell’ente. Parisi non esclude un futuro impegno pubblico, pur preferendo mantenere un profilo prudente: «Ho sempre vissuto il ruolo istituzionale come servizio. Ora mi prendo il tempo necessario per valutare il prossimo passo». Ringrazia infine la sua squadra e gli uffici comunali «per il sostegno e la professionalità dimostrata».

sergio parisi, dimissioni parisi, rimpasto catania, la sicilia intervista, luisa santangelo, politica catania, giunta comunale, fratelli d’italia, amministrazione comunale