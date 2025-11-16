Parisi lascia l’amministrazione: «Un ciclo si chiude»

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 16 Novembre 2025 - 08:43

Sergio Parisi

Sergio Parisi annuncia l’uscita dalla giunta in un’intervista a «La Sicilia», ripercorrendo otto anni di attività amministrativa e il passaggio di consegne dopo il rimpasto politico.

Le dimissioni di Sergio Parisi dall’amministrazione comunale arrivano in un momento di forte ridefinizione degli equilibri politici cittadini. A confermarle è lo stesso ex assessore, attraverso un’intervista concessa a «La Sicilia» oggi in edicola, alla cronista Luisa Santangelo, in cui ricostruisce il percorso maturato negli ultimi otto anni di governo della città. Nell’intervista Parisi parla di un’esperienza «impegnativa e carica di responsabilità», evidenziando come in questi anni siano stati avviati «progetti che hanno inciso sulla vita della città e che oggi consegno con la consapevolezza di aver operato con dedizione».

Il rimpasto voluto da Fratelli d’Italia ha determinato la necessità di una redistribuzione delle deleghe, segnando l’uscita di Parisi dalla giunta. L’ex assessore descrive la sua scelta come «una conclusione naturale di un ciclo amministrativo», sottolineando di voler garantire un passaggio di consegne ordinato e rispettoso delle esigenze dell’ente. Parisi non esclude un futuro impegno pubblico, pur preferendo mantenere un profilo prudente: «Ho sempre vissuto il ruolo istituzionale come servizio. Ora mi prendo il tempo necessario per valutare il prossimo passo». Ringrazia infine la sua squadra e gli uffici comunali «per il sostegno e la professionalità dimostrata».

sergio parisi, dimissioni parisi, rimpasto catania, la sicilia intervista, luisa santangelo, politica catania, giunta comunale, fratelli d’italia, amministrazione comunale

Sicilia, Cateno De Luca lancia il tour “Governo di Liberazione”: tappe in tutte le province

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:02

Sicilia, scontro politico sulle stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

Redazione 15 Novembre 2025 - 21:07

Catania, furto aggravato in concorso: minorenne e 18enne denunciati dai Carabinieri

Redazione 15 Novembre 2025 - 15:19

Catania, sequestro da 2,1 milioni al clan Laudani: provvedimenti su tre società

Redazione 15 Novembre 2025 - 14:13

Sicilia, opere pubbliche e contributi: tesoretto da 50 milioni nelle pieghe della Finanziaria

Redazione 15 Novembre 2025 - 08:52

Catania, centro scommesse abusivo collegato al deep web: sequestro e denuncia

Redazione 14 Novembre 2025 - 17:33

Ultimissime

Parisi lascia l’amministrazione: «Un ciclo si chiude»

Redazione 16 Novembre 2025 - 08:43

Randazzo, tragedia sulla SS120: ciclista morto nello scontro con un furgone –>

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:03

Sicilia, Cateno De Luca lancia il tour “Governo di Liberazione”: tappe in tutte le province

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:02

Sicilia, scontro politico sulle stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

Redazione 15 Novembre 2025 - 21:07

Catania, furto aggravato in concorso: minorenne e 18enne denunciati dai Carabinieri

Redazione 15 Novembre 2025 - 15:19