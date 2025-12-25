Misterbianco, vende fuochi d’artificio senza licenza: denunciato

Artifizi pirotecnici in vendita senza autorizzazione: intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, materiale sequestrato e destinato alla distruzione.

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di origini cinesi per aver messo in vendita artifizi pirotecnici senza la prescritta autorizzazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’intervento rientra nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e contrasto alla vendita illegale di fuochi d’artificio messe in campo dai poliziotti del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Il controllo ha interessato un esercizio commerciale situato nel comune di Misterbianco, gestito dal cittadino cinese. All’interno del negozio, gli agenti hanno rinvenuto numerosi artifizi pirotecnici esposti per la vendita, nonostante il titolare fosse privo di qualsiasi licenza per il commercio di materiale esplodente.

Il Nucleo Artificieri, specializzato nella gestione di esplosivi, ha dapprima provveduto a mettere in sicurezza i fuochi d’artificio e successivamente al loro trasferimento in un sito idoneo.

La normativa vigente prevede che la vendita di artifizi pirotecnici sia subordinata al rilascio di una specifica licenza di polizia, previa verifica dei requisiti soggettivi del venditore e delle condizioni dei locali destinati alla custodia del materiale. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.

Tutti gli artifizi pirotecnici rinvenuti sono stati sequestrati e destinati all’immediata distruzione, come disposto dalla Procura della Repubblica, tempestivamente informata dell’esito del controllo.

Dall’ispezione dei locali e delle confezioni è emersa inoltre una conservazione non idonea del materiale: i fuochi erano custoditi in ambienti umidi e privi delle necessarie condizioni di sicurezza, con il rischio di alterarne anche i tempi di accensione.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni per individuare eventuali altri depositi o punti vendita abusivi, con l’obiettivo di prevenire incidenti e tutelare l’incolumità pubblica, soprattutto in questo periodo dell’anno.

La Polizia di Stato ricorda che l’acquisto di fuochi d’artificio è consentito esclusivamente ai maggiorenni e solo presso esercizi commerciali autorizzati, in possesso di regolare licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza.

fuochi d’artificio illegali, Misterbianco, Polizia di Stato, Nucleo Artificieri, vendita senza licenza, artifizi pirotecnici, Questura di Catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.