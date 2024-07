Sequestro di fuochi d’artificio illegali a Catania: intervento della Polizia di Stato

La squadra Volanti della Questura di Catania ha effettuato un sequestro di quasi 300 chili di fuochi d’artificio in un centro di smistamento merci, scoprendo una grave violazione delle norme sul trasporto di esplosivi. Il materiale pirotecnico, parte del quale danneggiato, è stato individuato casualmente dal responsabile di un deposito pacchi, che ha prontamente allertato le autorità.

L’operazione ha richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, che ha confermato la provenienza illecita dei fuochi d’artificio da un’altra regione. Il trasporto di tali materiali, infatti, richiede personale qualificato e mezzi adatti per prevenire rischi significativi. Le indagini sono in corso per identificare mittente e destinatario della spedizione, mentre si sospetta che l’invio sia stato effettuato sotto falso nome per evitare controlli, mettendo così a rischio l’incolumità pubblica.

Grazie all’azione degli specialisti, il materiale esplosivo è stato messo in sicurezza e l’Autorità Giudiziaria ha ordinato la sua distruzione immediata, scongiurando potenziali danni.