Commemorazione a Catania: Onore ai Caduti Montana e Lizzio, Eroi nella Lotta alla Mafia

In una solenne cerimonia al cimitero monumentale di Catania, il Questore ha reso omaggio ai valorosi Commissario Giuseppe Montana e Ispettore Capo Giovanni Lizzio, deposto due corone di alloro in nome del Capo della Polizia. Questi due eroi, caduti sotto i colpi della mafia, sono stati ricordati per il loro coraggio e dedizione alla giustizia.

Una messa in loro memoria è stata celebrata nella chiesa dell’Immacolata Concezione dei Minoritelli, con la partecipazione del Prefetto Librizzi, familiari e colleghi, uniti nel ricordo del loro sacrificio.

Beppe Montana, simbolo di legalità, perse la vita 39 anni fa, in un’epoca segnata da una feroce lotta contro le mafie. Capo della sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, collaborò strettamente con il pool antimafia, arrestando latitanti e contrastando i traffici di Cosa Nostra.

Giovanni Lizzio, ucciso 32 anni fa, guidava la sezione antiestorsioni della Squadra Mobile di Catania. Il suo impegno contro la criminalità organizzata è stato un esempio di abnegazione e servizio.

Le loro storie, intrise di sacrifici e lotte contro la mafia, sono state enfatizzate dal Questore, che ha espresso profonda gratitudine per il loro impegno verso i valori di giustizia e legalità. Il ricordo si estende ai familiari delle vittime di mafia, che hanno trasformato il loro dolore in un impegno sociale, affinché il sacrificio di questi uomini non sia stato vano e possa ispirare un futuro di legalità e giustizia.