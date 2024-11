Scontri in Curva Sud durante Catania-Trapani: denunciati tre tifosi e scattano i Daspo

In occasione della partita Catania-Trapani, disputata ieri 15 novembre allo stadio “A. Massimino” di Catania, la Polizia di Stato ha denunciato tre tifosi catanesi, incensurati, membri della “curva sud”. Durante gli ultimi minuti di gara, una rissa è scoppiata nel settore “curva sud”, coinvolgendo decine di persone che si sono riversate nel parterre. La lite, nata per motivi futili, ha creato una situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerando che il settore ospitava circa 5000 spettatori, tra cui molte famiglie e bambini.

Il personale della Digos della Questura di Catania, coadiuvato dagli steward, è intervenuto tempestivamente per placare la rissa, individuando tre tifosi responsabili di aggressioni con calci e pugni ad altri individui presenti. I soggetti sono stati quindi accompagnati presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per l’identificazione e denunciati per rissa in occasione di manifestazione sportiva, come previsto dalla normativa antiviolenza sugli stadi.

Nella stessa serata, i tre tifosi hanno ricevuto il provvedimento di Daspo della durata di due anni, emesso dalla Divisione Anticrimine della Questura di Catania, che vieta loro l’accesso agli impianti sportivi e alle zone limitrofe durante le manifestazioni sportive. Tutte le fasi dell’incidente sono state documentate dalla Polizia Scientifica, e le immagini sono ora al vaglio della Digos per identificare eventuali altri responsabili.