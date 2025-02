Sanremo 2025: la finale tra musica, politica e record di ascolti

La finale di Sanremo 2025, in onda questa sera su Rai 1, si preannuncia come un evento imperdibile. Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, guiderà l’ultima serata della kermesse, che vedrà esibirsi tutti e 29 i cantanti in gara. Lo show prenderà il via subito dopo PrimaFestival, intorno alle 20:40, e si concluderà intorno all’1:30. L’attesa è alta, soprattutto dopo che la serata dedicata ai duetti e alle cover ha visto trionfare Giorgia, in coppia con Annalisa.

Oltre alla gara musicale, il Festival si è trasformato ancora una volta in un palcoscenico che mescola musica e politica. Simone Cristicchi è senza dubbio il protagonista più discusso di questa edizione. Il suo brano, “Quando sarai piccola”, dedicato alla madre malata di Alzheimer, ha emozionato il pubblico dell’Ariston e conquistato l’apprezzamento bipartisan di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La premier ha confidato agli amici di aver apprezzato moltissimo la canzone, mentre la segretaria del PD, pur consapevole di alcune perplessità nella sua cerchia, l’ha definita “bellissima”.

Cristicchi rappresenta un enigma per il panorama politico e culturale. La sua carriera artistica si muove tra elementi che lo avvicinano alla destra, come la sua attenzione alla memoria delle foibe e la sua posizione contraria alla maternità surrogata, e tratti che lo rendono caro alla sinistra, come il suo spettacolo teatrale su San Francesco e il suo impegno nel sociale. Il dibattito intorno a lui è acceso: da un lato, figure come Giovanni Donzelli e Maurizio Gasparri si dicono entusiasti della sua canzone; dall’altro, nel Partito Democratico la sua popolarità ha spiazzato più di un esponente. Francesco Boccia ha ammesso di seguirlo da anni, pur dichiarandosi in disaccordo con lui su alcuni temi.

Sanremo non è solo musica, ma anche numeri da record. La quarta serata è stata seguita da 13 milioni 575 mila spettatori, con un incredibile 70,8% di share. Il monitoraggio di Mediamonitor.it ha rilevato che il nome “Festival di Sanremo” è stato citato 1.602 volte tra radio e tv, mentre Carlo Conti ha raccolto 932 citazioni. Tra gli artisti, il più nominato è proprio Simone Cristicchi, con 612 citazioni, seguito da Achille Lauro (526) e Brunori Sas (466). Sul fronte dei co-conduttori, il più citato è Gerry Scotti (326), che ha stupito tutti con la sua prima esperienza in un programma Rai.

Con una finale che promette emozioni forti e numeri da record, Sanremo 2025 conferma ancora una volta il suo status di evento centrale nel panorama culturale italiano. Resta solo da vedere chi porterà a casa il Leone d’Oro e se la musica riuscirà, almeno per una notte, a mettere d’accordo tutti.