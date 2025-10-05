Rissa in un residence a Calatabiano: quattro uomini denunciati dai Carabinieri

Contusi due militari dell’Arma e due dei coinvolti. Intervento in piena notte dopo una lite condominiale degenerata

CALATABIANO – Una lite tra condomini è degenerata nella notte in una vera e propria rissa all’interno di un residence di Calatabiano, dove sono dovuti intervenire i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre. Quattro uomini, coinvolti nel violento alterco, sono stati denunciati per rissa, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’episodio si è verificato dopo una chiamata alla Centrale Operativa che segnalava una discussione animata tra alcuni residenti. Giunti rapidamente sul posto, i militari sono stati accolti da una donna visibilmente scossa, con un bambino in braccio, che li ha condotti nel cortile dove si stavano affrontando fisicamente più persone.

All’arrivo delle pattuglie, la situazione era già degenerata: i soggetti si stavano colpendo reciprocamente e lanciavano oggetti, mentre altri presenti cercavano di separarli. Vista la gravità del contesto, i militari hanno richiesto l’ausilio di ulteriori equipaggi e sono riusciti a riportare la calma dopo alcuni minuti di tensione.

Nel tentativo di contenere la lite, due carabinieri hanno riportato contusioni agli arti superiori. Anche due dei coinvolti hanno subito lesioni, con escoriazioni e dolori agli arti e al volto, per cui si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

I protagonisti della vicenda sono stati identificati in quattro uomini: un 42enne e un 40enne di origine straniera residenti in zona, un 62enne residente all’estero e un 28enne residente a Catania. Tutti sono stati condotti in caserma per gli accertamenti e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio predisposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, con l’obiettivo di contenere anche i fenomeni di violenza in contesti privati e residenziali.