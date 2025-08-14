Rissa in discoteca: sospesa per 10 giorni la licenza di un lido della scogliera

Redazione 14 Agosto 2025 - 12:09

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea, per 10 giorni, delle autorizzazioni per la gestione della discoteca di uno stabilimento balneare situato nella zona della scogliera catanese. Il provvedimento, firmato dal Questore di Catania, è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente di sospendere la licenza di un locale in cui si siano verificati tumulti o gravi disordini, o che costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione segue una rissa avvenuta nei giorni scorsi durante una serata danzante. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuta sul posto, lo scontro sarebbe scoppiato per futili motivi sulla pista da ballo. All’arrivo degli agenti, la lite era già cessata, ma poco dopo un giovane si è presentato al pronto soccorso di un ospedale cittadino, riferendo di essere stato aggredito da più persone con calci e pugni al volto e al corpo. I sanitari gli hanno diagnosticato contusioni multiple e un trauma cranico facciale.

Le indagini, basate sulla visione delle immagini e sulla raccolta di testimonianze, hanno permesso di confermare la dinamica dei fatti. Gli addetti alla sicurezza avevano sedato la rissa e allontanato i giovani coinvolti, senza tuttavia accertarsi delle condizioni di uno dei partecipanti, poi finito in ospedale.

Gli atti della Squadra Volanti sono stati trasmessi alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che ha curato l’istruttoria del provvedimento. Considerata la potenziale pericolosità per l’incolumità dei cittadini e la mancata assistenza al giovane ferito, il Questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per la gestione della discoteca del lido per la durata di dieci giorni.

