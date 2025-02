Picanello: Nell’auto dell’amico con la droga negli slip, arrestato

Grazie all’intensificazione dei controlli sul territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Investigativo hanno arrestato un 30enne catanese, sulla base di indizi da verificare in sede giurisdizionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un’attività di monitoraggio nel quartiere Picanello, finalizzata a contrastare lo smercio di droga. Intorno alle 20:00, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da una Fiat Panda con due giovani a bordo che percorreva a forte velocità via Villaglori. Insospettiti dal loro comportamento, i militari hanno deciso di seguirli, osservando che la vettura si fermava ripetutamente vicino a gruppi di ragazzi riuniti davanti a bar e sale giochi, con i passeggeri intenti a scambiare brevi conversazioni dal finestrino.

A quel punto, gli investigatori hanno deciso di intervenire, bloccando l’auto in un punto sicuro per non creare disagi alla circolazione. Durante il controllo, l’atteggiamento nervoso del passeggero ha insospettito i Carabinieri: il giovane ha iniziato a sudare freddo e a mangiarsi nervosamente le unghie.

La perquisizione ha svelato il motivo della sua agitazione: nascosto negli slip, il 30enne aveva un involucro di cellophane contenente una pietra di cocaina del peso di 50 grammi. Secondo le stime, la sostanza avrebbe potuto generare fino a 800 dosi, per un valore di oltre 35.000 euro sul mercato dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Nel rispetto della presunzione di innocenza, il 30enne rimane tale fino a eventuale condanna definitiva. Nel frattempo, la droga è stata sequestrata.