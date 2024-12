Ordine degli Avvocati di Catania: Consegnate Medaglie e Spille alla Carriera

delle spille alla carriera agli avvocati del Foro etneo. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui il prefetto Maria Carmela Librizzi, il presidente della Corte d’Appello Filippo Pennisi, il presidente del Tribunale Francesco Mannino, il procuratore della Repubblica Francesco Curcio e l’avvocato generale dello Stato Angelo Busacca. Presenti anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, avvocato e figlio del compianto Enzo Trantino.

L’avvocato Enzo Trantino, figura di spicco dell’avvocatura catanese, avrebbe dovuto ricevere nel 2024 la spilla celebrativa per i 60 anni di esercizio della professione. A lui è stata dedicata l’intera cerimonia.

Il Ricordo di Enzo Trantino

“Anche per quest’anno un evento con una grande partecipazione e caratterizzato da un forte coinvolgimento emotivo,” ha dichiarato il presidente del Coa, Antonino Guido Distefano. “Abbiamo di recente perso una figura che per decenni ha dato lustro all’avvocatura e che oggi avrebbe dovuto chiudere questo nostro appuntamento. Ricordiamo con affetto, gratitudine e grande commozione l’avvocato Enzo Trantino, maestro di tanti e grande uomo. A lui dedichiamo questa festa dell’avvocatura che dà il senso della continuità di una professione che ha memoria della propria storia, del proprio ruolo sociale e che guarda anche al futuro.”

La spilla celebrativa per i sessant’anni di carriera forense è stata conferita postuma a Enzo Trantino. A ritirarla è stato il figlio, Enrico Trantino, che ha ricordato con emozione e intensità la figura del padre durante il suo intervento.

I Riconoscimenti alla Carriera

Durante la cerimonia sono stati consegnati diversi riconoscimenti. La medaglia d’oro per cinquant’anni di esercizio della professione forense è stata attribuita agli avvocati:

• Margherita Castelli Zangara,

• Adele Fischetti,

• Lidia Gaetani,

• Giovanni Mangano,

• Antonino Mirone,

• Bruno Motta,

• Pietro Paterniti La Via,

• Aldo Russo,

• Giuseppe Zangara.

La spilla celebrativa per sessant’anni di esercizio è stata invece assegnata all’avvocato Gaetano Palumbo e, postuma, a Enzo Trantino.

Un Omaggio alla Memoria

La cerimonia si è conclusa con la proiezione di un video dedicato alla vita e alla carriera dell’avvocato Enzo Trantino, un tributo commovente che ha reso onore al suo lascito professionale e umano. Un momento di forte impatto emotivo che ha sottolineato il valore della memoria storica e dell’impegno sociale dell’avvocatura.

Questo appuntamento annuale non è solo un’occasione per celebrare la longevità professionale, ma anche per riaffermare l’importanza del ruolo degli avvocati nella società, in un continuo dialogo tra passato, presente e futuro.