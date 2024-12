Aeroporto di Catania: Oltre 12 Milioni di Passeggeri nel 2024 e Previsioni Record per il Natale

L’Aeroporto di Catania Fontanarossa segna un traguardo storico, superando i 12 milioni di passeggeri nel 2024. Secondo i dati diffusi da SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, il traffico passeggeri ha raggiunto quota 12.340.005, registrando un incremento del 14,9% rispetto ai 10.739.614 del 2023. Questo risultato riflette l’importanza dello scalo etneo per la mobilità del Sud-Est siciliano e ne consolida il ruolo di hub strategico sia a livello nazionale che internazionale. La crescita è stata favorita sia dal consolidamento del traffico nazionale, che rappresenta una quota significativa, sia dal rafforzamento delle rotte internazionali. Tra le destinazioni più performanti, il collegamento con Roma Fiumicino ha totalizzato 1.950.000 passeggeri, con un aumento del 25% rispetto al 2023, mentre il volo da e per Tirana ha visto un incremento straordinario del 220%, raggiungendo 245.000 passeggeri.

Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Il superamento dei 12 milioni di passeggeri rappresenta un traguardo straordinario. Questo è il frutto di strategie mirate per migliorare le infrastrutture e l’offerta, e di una collaborazione proficua con le istituzioni locali e nazionali. Guardiamo al 2025 con fiducia, puntando a rafforzare ulteriormente i collegamenti, migliorare i servizi per i passeggeri e rilanciare lo scalo di Comiso con investimenti mirati e un piano condiviso con le comunità locali.”

Anche le previsioni per le festività natalizie confermano questo trend positivo. Dal 22 dicembre al 7 gennaio, sono previsti 512.000 passeggeri su Fontanarossa, con un aumento dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di questi, 345.000 saranno passeggeri nazionali e 167.000 internazionali. Le principali destinazioni nazionali durante il Natale includono Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate, mentre tra le mete internazionali spiccano Malta, Tirana e Budapest, con Malta che registra un incremento del 7% rispetto al 2023.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Comiso, il bilancio del 2024 si chiude con 260.642 passeggeri, segnando una flessione del 14% rispetto al 2023, e con 3.248 movimenti, in calo del 6,8%. Tuttavia, il periodo natalizio offre segnali di ripresa, con un incremento stimato del 12% nei passeggeri e del 18% nei movimenti. Le principali destinazioni da Comiso includono Roma Fiumicino, Bergamo e Verona. SAC ha avviato un piano di investimenti per il rilancio dello scalo ibleo, con l’obiettivo di potenziare l’offerta e promuovere una maggiore attrattività del territorio.

Il 2024 si chiude con risultati significativi per gli aeroporti siciliani. Lo scalo di Fontanarossa si conferma un punto di riferimento per il traffico nazionale e internazionale, mentre Comiso avvia un percorso di rilancio grazie a nuove strategie e investimenti. Le festività natalizie ribadiscono il ruolo centrale di entrambe le strutture nel garantire una mobilità efficiente e contribuire allo sviluppo economico e turistico dell’isola.