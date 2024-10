Operazione “Trinacria”: controlli straordinari a Giarre e Mascali

Nuova operazione di controllo del territorio condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania e la Polizia Locale. Nell’ambito del consolidato modello operativo “Trinacria”, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di posti di blocco nelle località di Giarre e nella frazione di Fondachello (Mascali), identificando diverse irregolarità.

Durante i controlli sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 1300 euro, a fronte di numerose violazioni del Codice della Strada. Complessivamente, gli agenti hanno identificato 160 persone e ispezionato 87 veicoli.

Tra le infrazioni più gravi rilevate, due automobilisti sono stati multati: uno per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, con il sequestro del veicolo, e l’altro per l’assenza della revisione, che ha comportato la sospensione dalla circolazione del mezzo.

Altri conducenti sono stati sanzionati per non aver esibito i documenti, per non aver utilizzato la cintura di sicurezza e per la guida di scooter senza casco. In totale, sono stati decurtati 15 punti dalle patenti dei trasgressori.

Il Commissariato di Acireale ha già pianificato ulteriori operazioni di controllo che interesseranno tutti i Comuni della zona nei prossimi giorni.