Movida sicura: controlli interforze nel centro storico, sanzioni e sequestri

Anche in questo fine settimana, un imponente servizio di controllo interforze è stato attuato nel centro storico di Catania per garantire sicurezza e ordine pubblico durante la movida serale e notturna. La Questura ha coordinato l’operazione, dispiegando un dispositivo che ha coinvolto la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” e la Polizia Scientifica.

L’obiettivo del controllo interforze è stato quello di prevenire e reprimere condotte illecite, vigilando sulle aree più frequentate dai giovani, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Teatro Massimo, via San Filomena, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Durante i controlli sono state identificate 265 persone, di cui 45 con precedenti penali, e controllati 110 veicoli. Le pattuglie hanno operato anche nelle aree pedonali per evitare l’accesso di mezzi a due ruote, prevenendo situazioni di pericolo per i pedoni e monitorando gruppi di giovani per contrastare il consumo di droghe e alcol. In via Pulvirenti, un ventenne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle violazioni del Codice della Strada, con 10 sanzioni per un importo totale di circa 7.900 euro. Tra le infrazioni riscontrate, tre hanno riguardato la guida senza documenti, due la mancanza del casco, altre due la guida senza copertura assicurativa con sequestro dei veicoli e due la mancata revisione con conseguente sospensione dalla circolazione. È stata inoltre contestata una guida senza patente da parte di un minorenne.

Nel mirino anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi: sette soggetti pregiudicati sono stati sanzionati e denunciati per violazione del Dacur, provvedimento del Questore che vieta loro di stazionare nelle aree dove sono stati trovati. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 130 euro, provento dell’attività illecita.

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile hanno svolto analoghi controlli in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Sono state controllate 89 persone e 45 veicoli, con 17 verbali per violazioni stradali per un totale di 10.200 euro di multe, 36 punti patente decurtati e il fermo amministrativo di 7 veicoli. Particolare attenzione è stata posta alla guida pericolosa, con sanzioni per uso del cellulare al volante, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e passaggi con il semaforo rosso.

L’attività di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droga ha portato al deferimento di un 34enne con un tasso alcolico oltre il limite, al quale è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. Un 41enne, risultato positivo agli oppiacei, è stato sottoposto a ulteriori accertamenti tossicologici.

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli antidroga nei giardini del Castello Ursino, senza riscontrare irregolarità. Grazie alla presenza capillare delle pattuglie, la serata si è svolta senza disordini, garantendo sicurezza ai cittadini e ai numerosi giovani che affollano il centro storico di Catania.