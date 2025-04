Maxi operazione della Polizia a Librino: controlli a tappeto

Una vasta e articolata operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta mercoledì scorso dalla Polizia di Stato nel quartiere Librino di Catania. L’azione, fortemente voluta dalla Questura, ha coinvolto decine di agenti delle volanti, della squadra a cavallo, dei cinofili, della Divisione Anticrimine, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Scientifica, in sinergia con il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici dell’Asp di Catania e la Polizia Locale.

I controlli si sono concentrati su esercizi commerciali, venditori ambulanti, animali custoditi illegalmente, traffico veicolare e allacci abusivi alla rete elettrica.

Controlli nei bar: sospensioni e sanzioni

Due bar-tavola calda sono stati ispezionati. In uno, l’Asp ha disposto la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie. Sono stati elevati 1.000 euro di multa. Lo Spresal ha accertato l’assenza di segnaletica di emergenza e presidi non conformi, con sanzioni per 5.100 euro. Il Corpo Forestale ha sequestrato 28 chili di alimenti e 4 litri di sciroppi non tracciati, sanzionando il gestore con 1.500 euro. La Polizia Locale ha irrogato ulteriori 5.000 euro di multe per violazioni amministrative.

Nel secondo bar, sono state riscontrate gravi inadempienze in materia di sicurezza e igiene per le quali sono state comminate sanzioni per 8.500 euro. La Polizia Locale e il Corpo Forestale hanno rilevato altre irregolarità, tra cui occupazione abusiva di suolo pubblico e assenza di indicazioni sugli ingredienti dei prodotti alimentari, per un totale di 2.000 euro.

Venditori ambulanti e sequestri

Otto venditori ambulanti sono stati sottoposti a verifica: 25 le sanzioni elevate per oltre 26.000 euro per mancanza di autorizzazioni, occupazione abusiva di suolo pubblico e vendita di alimenti non tracciati. Il Corpo Forestale ha sequestrato 620 chili di generi alimentari, poi donati alla Caritas, elevando multe per oltre 11.000 euro. Confiscati anche tavoli, sedie e altri prodotti esposti abusivamente in strada.

Cavallo detenuto abusivamente in uno spazio condominiale

Durante i controlli, in uno spazio condominiale è stata scoperta una stalla abusiva all’aperto con un cavallo privo di microchip. Il proprietario è stato multato per oltre 6.500 euro. L’animale, mai sottoposto ai controlli sanitari previsti, è stato affidato all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia in attesa che venga trovata una sistemazione idonea.

Viabilità e furti di energia elettrica

Nei posti di blocco istituiti nel quartiere, sono state contestate 17 violazioni al Codice della strada, tra cui 8 per mancanza di assicurazione e 9 per guida senza casco. Infine, grazie al supporto dei tecnici della società elettrica, in quattro edifici di viale Moncada sono state scoperte 70 utenze elettriche allacciate abusivamente. 60 utenti sono stati identificati e denunciati per furto; sono in corso accertamenti per individuare gli altri 10. È emerso che anche l’elettricità per ascensori e luci condominiali veniva prelevata illegalmente.

Un’operazione imponente, quella della Polizia di Stato, che conferma l’impegno nel ripristino della legalità in un’area ad alta complessità come Librino.