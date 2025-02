Mauro Scaccianoce eletto presidente dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini Ingegneri d’Italia

Un traguardo storico per la comunità ingegneristica siciliana: Mauro Scaccianoce, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, è stato eletto oggi (22 febbraio 2025), a Roma, al vertice dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini Ingegneri d’Italia (CPAP). Con questa nomina, della durata di due anni, per la prima volta un rappresentante catanese assume la guida di un organismo fondamentale per il confronto e l’elaborazione delle linee guida che orientano la crescita della categoria.

Un riconoscimento per Catania e la Sicilia

L’elezione di Scaccianoce rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto a livello territoriale, un risultato che premia l’impegno e la professionalità del capoluogo etneo nel panorama ingegneristico nazionale. Il clima di confronto emerso durante l’assemblea ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà provinciali, con l’obiettivo di rafforzare l’identità e la coesione della categoria.

«È per me un privilegio essere scelto per guidare il Comitato dei Presidenti – ha dichiarato Scaccianoce – sono convinto che, unendo le forze e valorizzando le specificità territoriali, potremo affrontare con successo le sfide del nostro tempo. Il nostro impegno sarà rivolto a promuovere e rafforzare il ruolo dell’ingegnere nel contesto socioeconomico e politico della nazione, assicurando formazione, aggiornamento professionale e una gestione innovativa».

Le sfide dell’Assemblea dei Presidenti

L’Assemblea dei Presidenti costituisce il principale organo di confronto collegiale per affrontare i temi più rilevanti per la professione. Tra questi, figurano la riforma dell’ordinamento professionale, la formazione continua, le normative comunitarie, i rapporti internazionali, le politiche fiscali e previdenziali, la deontologia professionale e la regolamentazione tariffaria. Le decisioni prese dall’assemblea vengono successivamente affidate al Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) per l’attuazione.

Nel suo intervento, Scaccianoce ha voluto ringraziare la presidente uscente Silvia Di Rosa (Trento) e il suo team per il lavoro svolto negli ultimi anni. «Il passaggio di consegne segna l’inizio di una nuova fase di crescita e unione, volta a consolidare e valorizzare il ruolo degli ingegneri in Italia».

La nuova squadra alla guida dell’Assemblea

Il Comitato dei Presidenti, guidato da Scaccianoce, sarà affiancato da un gruppo di professionisti di rilievo:

• Eleonora Dalla Corte (Presidente Ordine Ingegneri Belluno)

• Giovanni Basilisco (Presidente Ordine Ingegneri Trieste)

• Francesco Gaudini (Presidente Ordine Ingegneri Siena)

• Andrea Gnudi (Presidente Ordine Ingegneri Bologna)

Con questa elezione, la Sicilia rafforza il proprio ruolo nel panorama nazionale degli ingegneri, contribuendo attivamente alla definizione delle strategie future della categoria.