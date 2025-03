Mascali dichiara guerra all’inciviltà: task force contro le discariche abusive a Fondachello

L’Amministrazione comunale di Mascali scende in campo per contrastare con fermezza l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le principali vie d’accesso a Fondachello: via Petralonga, via Torrente Vallonazzo e la parallela di via Spiaggia.

Il sindaco Luigi Messina e l’assessore ai Servizi ambientali Paolo Virzì hanno attivato una vera e propria task force ambientale, per affrontare un fenomeno che deturpa il paesaggio, danneggia l’immagine del territorio e rappresenta una minaccia per l’economia turistica locale.

Le operazioni di bonifica, già avviate nei mesi scorsi ma purtroppo vanificate da nuovi abbandoni, erano state pianificate con largo anticipo, nella consapevolezza di dover agire con decisione e continuità. I controlli effettuati hanno confermato che una parte significativa dei rifiuti proviene anche dai comuni limitrofi, tra cui Riposto, Giarre, Piedimonte Etneo e persino Giardini Naxos.

In particolare, la zona di via Petralonga, strada trafficata e lontana dai centri abitati, è diventata teatro ricorrente di gravi episodi di inciviltà.

“La presenza di rifiuti ingombranti e indifferenziati rappresenta un danno ambientale enorme – dichiara il sindaco Luigi Messina – e compromette il decoro urbano, soprattutto in vista della stagione estiva. Non possiamo permettere che quintali di spazzatura colpiscano proprio le aree turistiche più frequentate, arrecando un danno anche all’economia locale. Tutto questo è inaccettabile: la nostra azione sarà decisa e costante.”

Il primo cittadino invita i residenti a collaborare attivamente, segnalando comportamenti illeciti:

“Solo con la partecipazione di tutti possiamo contrastare questo fenomeno vergognoso.”

L’assessore Paolo Virzì ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione di rafforzare i controlli anche attraverso il potenziamento della videosorveglianza:

“Non possiamo tollerare che Mascali venga trasformata in una discarica a cielo aperto. Il nostro impegno è restituire decoro a Fondachello e tutelare un ambiente che è cuore della nostra offerta turistica e ricettiva.”

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria determinazione nel difendere il territorio, con azioni concrete e tolleranza zero verso chi non rispetta le regole del vivere civile.