Mascali, 49enne denunciato per aggressione a un giovane di Fiumefreddo

Redazione 29 Settembre 2025 - 16:19

MASCALI – Un 49enne mascalese è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Giarre, con l’accusa – da verificare in sede giudiziaria – di lesioni personali aggravate e porto di arma impropria, ai danni di un 22enne di Fiumefreddo di Sicilia. L’episodio risale a qualche giorno fa, quando il giovane si è presentato in caserma con una profonda ferita a un braccio, che sanguinava copiosamente. I militari, mentre prestavano i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza, hanno raccolto la sua testimonianza: il ragazzo avrebbe riferito di conoscere il suo aggressore, fornendo nome e numero di cellulare.

Gli accertamenti svolti in sinergia con il Radiomobile hanno portato a risalire all’intestatario dell’utenza e al relativo indirizzo. Nel frattempo una pattuglia ha seguito le tracce di sangue lasciate in strada, fino a un’abitazione poco distante dalla caserma, dove è stato rintracciato un uomo di 49 anni, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima.

Il 22enne, nel frattempo trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico a causa della gravità della ferita. Presso l’abitazione del 49enne, i Carabinieri hanno trovato due coltelli a serramanico nell’auto dell’uomo, uno dei quali con evidenti tracce di sangue.

Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini di una telecamera di sorveglianza che mostrerebbero le fasi finali dell’aggressione, riconducibile – secondo la ricostruzione degli inquirenti – a motivi personali. Il filmato immortalerebbe il momento in cui il 49enne avrebbe sferrato un fendente verso il collo del giovane, andato a segno alla spalla ma comunque capace di provocare gravi lesioni. Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

