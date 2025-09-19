«L’intelligenza artificiale nuova frontiera della pedofilia»

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 19 Settembre 2025 - 15:35

«L’intelligenza artificiale è la nuova frontiera della pedofilia, riesce a denudare studentesse e minori». È l’allarme lanciato dall’associazione Meter di don Fortunato Di Noto che, nei giorni di apertura delle scuole, ha scoperto su Telegram due gruppi in cui circolavano centoventicinque immagini di studentesse manipolate. Si tratta del cosiddetto fenomeno deepnude, ovvero foto e video realizzati con l’intelligenza artificiale sostituendo il volto di una persona reale con quello di un’altra.

Un meccanismo sempre più diffuso e pericoloso, condannato dal sacerdote siciliano che da oltre trent’anni, con Meter, porta avanti la battaglia contro pedofilia e pedopornografia online. «Nella settimana di avvio dell’anno scolastico – ha spiegato Di Noto – l’osservatorio mondiale di Meter ha monitorato e segnalato due gruppi Telegram nei quali circolavano immagini di adolescenti fotografate a scuola e manipolate digitalmente per poi essere diffuse in gruppi pedopornografici».

Una frontiera inquietante della pedocriminalità digitale che, secondo il fondatore di Meter, non può essere sottovalutata: «Non siamo più solo davanti a scambi di materiale illegale, ma alla creazione di contenuti falsi, generati e modificati dall’intelligenza artificiale, che ledono in modo irreparabile la dignità dei minori».

Le studentesse coinvolte, spesso inconsapevoli, si ritrovano vittime di una violenza subdola che trasforma scatti innocenti in immagini pedopornografiche. «Il danno – ha ribadito Di Noto – non è teorico ma reale e devastante: si tratta di pornografia minorile». Da qui l’appello forte del sacerdote: «Occorre individuare subito artefici e vittime e intervenire concretamente».

All’Ars la sfida dei redditi: Tomarchio sorpassa De Luca e guida la classifica

Redazione 19 Settembre 2025 - 09:11

Il figlio di Totò Riina a Lo Sperone Podcast: “Falcone non dava più fastidio a mio padre”

Redazione 19 Settembre 2025 - 08:47

Carceri, il progetto “RigenerAzioni”: teatro e scrittura creativa per il reinserimento sociale

Redazione 18 Settembre 2025 - 18:35

Passeggiata in centro per mappare disagi e proposte: un report per il Comune

Redazione 18 Settembre 2025 - 16:35

Ortigia Film Festival, il cinema d’autore torna a illuminare Siracusa

Redazione 18 Settembre 2025 - 15:35

Bellini, la memoria che diventa futuro: giovani compositori in scena al Palazzo della Cultura

Redazione 18 Settembre 2025 - 15:16

Ultimissime

«L’intelligenza artificiale nuova frontiera della pedofilia»

Redazione 19 Settembre 2025 - 15:35

Pagamento POS, da questa data è abolito per sempre: sei obbligato per legge a riempirti di contanti | Si torna al medioevo

Carolina Falco 19 Settembre 2025 - 10:35

All’Ars la sfida dei redditi: Tomarchio sorpassa De Luca e guida la classifica

Redazione 19 Settembre 2025 - 09:11

Il figlio di Totò Riina a Lo Sperone Podcast: “Falcone non dava più fastidio a mio padre”

Redazione 19 Settembre 2025 - 08:47

Catania pedala verso il futuro: weekend tra mobilità sostenibile e sport

Redazione 19 Settembre 2025 - 08:25