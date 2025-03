L’assessore Tamajo a Bronte: “Sostegno concreto alla zona artigianale, pubblicheremo un bando per nuove risorse”

“Trovare questa capacità imprenditoriale e questa organizzazione non è comune. E noi abbiamo il dovere di sostenere il mondo delle imprese. Per questo farò il possibile per attuare quanto sollecitato da Pino Firrarello e Giuseppe Castiglione, che mi chiedono sostegno per lo sviluppo della zona artigianale”. Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha concluso la sua visita istituzionale al Comune di Bronte, sottolineando l’importanza di investire nelle aree produttive locali.

L’incontro si è aperto nella sala consiliare del Comune, dove, dopo i saluti istituzionali del sindaco e del consigliere Nunzio Saitta, il dibattito si è subito concentrato sul futuro della zona artigianale. “È la più produttiva del territorio – ha affermato Firrarello rivolgendosi all’Assessore – Vi lavorano oltre 2000 persone. È giusto che tu la conosca per programmare e fare anche tuo un nostro progetto di sviluppo che adesso il geometra Nino Saitta ti illustrerà”.

Il geometra Saitta ha poi evidenziato le necessità della zona: la realizzazione di un centro direzionale, servizi di telecontrollo e nuove opere di urbanizzazione, per un costo complessivo stimato intorno ai 5 milioni di euro. L’incontro ha visto la partecipazione della Giunta municipale, di diversi consiglieri comunali, dell’onorevole Nino D’Asero, presidente dell’Aiccre, del dottor Gaetano Collura e dell’onorevole Nicola D’Agostino. Quest’ultimo ha sottolineato l’urgenza di investire non solo nei grandi centri, ma anche in realtà come Bronte, dove l’industria artigianale rappresenta un motore economico vitale per il territorio.

Successivamente, l’assessore Tamajo si è recato nella zona artigianale per visitare alcune aziende, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, dottor Aldo Catania. Durante il sopralluogo, l’onorevole Giuseppe Castiglione ha evidenziato il dinamismo e la cultura imprenditoriale dell’area, rimarcando la necessità di potenziarne le infrastrutture per favorire lo sviluppo. “Questa zona artigianale va ampliata e migliorata affinché possa favorire nuove opportunità. I servizi già ipotizzati, come la bretella di collegamento o la nuova Adrano-Bronte, puntano a integrarla meglio con le vie di comunicazione strategiche, come il porto e l’aeroporto, facilitando l’accesso ai mercati nazionali e internazionali”, ha dichiarato Castiglione.

L’assessore Tamajo, nel corso del suo intervento, ha ribadito il valore delle imprese siciliane e l’importanza di sostenere realtà produttive come quella di Bronte. “Ho girato la Sicilia in lungo e in largo e ho visto grandi aziende con una marcia in più, anche rispetto al famoso Nord. E Bronte può vantare una zona artigianale importante che dobbiamo supportare nel percorso di crescita. Sono qui perché mi è stato chiesto da Pino e da Giuseppe, ma sono venuto con grande piacere. Cercheremo quindi di realizzare quanto richiesto”, ha dichiarato Tamajo.

L’assessore ha poi annunciato l’imminente pubblicazione di un bando destinato a finanziare le progettualità dei Comuni che, come Bronte, investono nelle aree artigianali. “I fondi a disposizione ci sono e presto farò pubblicare un bando che metterà a disposizione nuove risorse. Investire nelle aree artigianali vuol dire produrre ricchezza e nuove aziende che creano posti di lavoro, favorendo l’indotto. Per questo – ha concluso – non mancherà la sinergia con il Comune di Bronte per intercettare queste risorse”.

Un impegno concreto che punta a rafforzare il tessuto produttivo locale, sostenendo le imprese e offrendo nuove opportunità di sviluppo per il territorio.