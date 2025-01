In via Papa Giovanni Paolo II a Belpasso, nel Catanese, si è verificato un incidente stradale autonomo. Un’auto è sbandata finendo contro il muro di una proprietà privata. Il conducente, un giovane di 20 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Continue Reading