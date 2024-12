Incendio in Via Guarnera a Catania: Vigili del Fuoco Mettono in Sicurezza l’Abitazione

Nella tarda mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta in via Guarnera 38 per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata al piano terra.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, verificando che non vi fossero persone all’interno dell’appartamento. Successivamente, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che risultavano circoscritte alla camera da letto. Dalle prime verifiche, l’incendio sembrerebbe attribuibile a cause accidentali di natura elettrica.

Durante le operazioni, è stata individuata una bombola di GPL all’interno dell’abitazione. La stessa è stata prontamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco per evitare ulteriori rischi.

Sul posto era presente anche personale sanitario del Servizio 118, pronto a fornire assistenza in caso di necessità. Grazie al tempestivo intervento delle squadre, è stato possibile scongiurare conseguenze più gravi e garantire la sicurezza della zona.