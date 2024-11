Incendio in un palazzo nel Catanese: carabinieri salvano anziana disabile intrappolata dalle fiamme

Momenti di tensione a Misterbianco, dove un’anziana disabile è stata salvata dalle fiamme grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri. L’incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un edificio in via Galimberti. A dare l’allarme è stata una residente, che ha avvistato i militari davanti alla caserma mentre si apprestavano a iniziare un servizio di pattuglia.

I carabinieri hanno allertato i vigili del fuoco e si sono diretti verso l’edificio, dove il denso fumo stava già invadendo la tromba delle scale e i piani superiori. Con l’aiuto dei militari della Tenenza, i residenti sono stati evacuati in sicurezza.

Durante le operazioni, i carabinieri hanno scoperto che nell’appartamento in fiamme erano presenti due bombole di GPL, segnalate dalla proprietaria stessa, che nel tentativo di domare l’incendio ha riportato lievi ustioni. Nel frattempo, da un appartamento al terzo piano si sono udite richieste di aiuto: erano di un’anziana disabile, costretta a letto e dipendente da una bombola d’ossigeno. I militari l’hanno rassicurata e portata all’esterno a spalle, affidandola poi alle cure del personale del 118 giunto sul posto. I vigili del fuoco hanno quindi domato le fiamme e messo in sicurezza le bombole.