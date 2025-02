Grandinata Notturna sull’Etna: Interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo, stacca subito questo elettrodomestico: rischi altissimi se non lo fai (cataniaoggi.it / pexels)

Una violenta grandinata ha colpito nella notte alcuni paesi del versante sud-est dell’Etna, ricoprendo le strade di ghiaccio e causando disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, soprattutto nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni e Gravina di Catania, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro vetture in panne.

A Riposto, nella zona di Torre Archirafi, si è registrata la piena di un torrente, attualmente sotto monitoraggio da parte dei soccorritori, che continuano a lavorare per gestire l’emergenza.

Oltre alle squadre della sede centrale del comando e dei distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati i sommozzatori VVF del nucleo di Catania e le squadre operative di Acireale e Riposto.

Dalla mezzanotte alle ore 8 di questa mattina, sono stati effettuati e conclusi 32 interventi in tutta la provincia, mentre altri 16 sono ancora in corso e 14 restano da espletare. Le operazioni proseguono per garantire la sicurezza della popolazione e limitare i danni causati dal maltempo.