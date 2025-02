Rapina Aggravata a Catania: Misura Cautelare per un 37enne

La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa il 6 dicembre 2024 dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di P.A., classe 1987.

Secondo l’accusa, ancora in fase preliminare e basata sugli elementi raccolti, l’indagato sarebbe responsabile di rapina aggravata, porto di pistola con matricola abrasa e lesioni personali aggravate, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

I fatti risalgono al pomeriggio del 29 settembre scorso, quando, secondo le indagini, l’uomo avrebbe fatto irruzione in un negozio cittadino armato di pistola, indossando un casco e un foulard per celare il volto. Dopo aver minacciato il titolare per sottrarre il denaro della cassa, avrebbe colpito ripetutamente la vittima al capo con il calcio della pistola durante una colluttazione, lasciando sul posto l’arma, il casco e il foulard, prima di fuggire senza portare a termine il colpo.

Le indagini della Squadra Mobile, supportate da immagini di videosorveglianza e testimonianze, hanno permesso di raccogliere indizi significativi contro l’indagato.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il GIP ha disposto per l’uomo l’applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora.