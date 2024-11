Grande Successo per la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Si è tenuta ieri con successo la 28° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un’iniziativa che ha visto coinvolti più di 12.000 supermercati in tutta Italia, di cui 1.043 in Sicilia. Grazie alla generosità dei donatori e al lavoro di 11.890 volontari, in Sicilia sono state raccolte 480 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà, superando i risultati dell’anno precedente.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo sostegno, concedendo l’Alto Patronato e partecipando con una donazione, un gesto simbolico di solidarietà che evidenzia l’importanza della Colletta Alimentare. In Sicilia, i prodotti donati hanno raggiunto un totale di 479.451 kg, con un aumento del 4% rispetto ai 458.989 kg raccolti nel 2023. Ecco i dettagli provinciali: Agrigento -12% (32.899 kg), Caltanissetta +6% (24.595 kg), Catania +10% (111.587 kg), Enna -14% (12.963 kg), Messina +5% (66.385 kg), Ragusa +15% (33.724 kg), Siracusa +8% (37.562 kg), Palermo -3% (99.408 kg), Trapani +15% (60.328 kg).

La Colletta Alimentare è una festa del dono, un’occasione in cui ogni contributo, grande o piccolo, rappresenta un atto di solidarietà che unisce e rafforza il senso di comunità. Quest’anno, l’iniziativa si è svolta anche in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Poveri, promossa da Papa Francesco, il quale invita ad aprire cuore e mani verso i più fragili.

Supermercati e centri di raccolta sono diventati luoghi di speranza e condivisione, animati dall’impegno di migliaia di volontari, tra cui numerosi giovani e studenti, che hanno vissuto un’esperienza di crescita personale e di cittadinanza attiva. Tra i donatori si contano anche i detenuti di 40 istituti penitenziari italiani, a dimostrazione che tutti possono partecipare a questo gesto di condivisione.

I prodotti raccolti saranno distribuiti nelle prossime settimane a 7.632 organizzazioni partner, come mense per i poveri, case-famiglia e centri d’ascolto, raggiungendo circa 1,8 milioni di persone in difficoltà. La Colletta Alimentare prosegue online fino al 10 dicembre su piattaforme dedicate, consultabili sul sito colletta.bancoalimentare.it.

Questa edizione della Colletta Alimentare è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni, tra cui la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, Cdo Opere Sociali, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri e Lions Club International.