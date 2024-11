Controlli Interforze nel Centro di Catania per una Movida Sicura: Arresti e Sanzioni per Crimini e Abusi

Nel weekend, le forze dell’ordine di Catania hanno intensificato i controlli nelle zone della movida con un’operazione interforze coordinata dalla Questura, mirata a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree più frequentate della città. Le pattuglie della Polizia di Stato, supportate dalla Polizia Scientifica, dal Reparto Mobile, dalla Guardia di Finanza e dall’Esercito, sono intervenute per prevenire comportamenti illeciti, identificando circa 150 persone (30 con precedenti) e controllando 50 veicoli.

Le pattuglie, sia appiedate che motorizzate, hanno vigilato su aree come Piazza V. Bellini, via Etnea e Piazza Stesicoro, prevenendo accessi non autorizzati di veicoli in zone pedonali e contrastando fenomeni come il parcheggio selvaggio e la presenza di parcheggiatori abusivi. Tre parcheggiatori, già noti alle autorità, sono stati sanzionati e due denunciati per violazione dei sigilli imposti dal Questore.

Un altro intervento significativo ha riguardato il contrasto ai reati predatori: due ladri sono stati arrestati in via VI Aprile mentre tentavano di rubare copertoni da un’auto. Successivamente, tre motocicli rubati sono stati recuperati in una stradina del centro, prontamente restituiti ai proprietari.

I controlli dell’Arma dei Carabinieri si sono estesi a Piazza Federico di Svevia e Piazza Currò, con l’obiettivo di prevenire lo spaccio di droga e reati predatori. In totale, i Carabinieri hanno identificato 92 persone e controllato 54 veicoli, elevando sanzioni per guida senza patente, mancata assicurazione, utilizzo del cellulare alla guida e altre infrazioni, per un totale di circa 9.000 euro.

Sei perquisizioni personali hanno portato al sequestro di marijuana e alla segnalazione di due giovani alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Questi interventi hanno contribuito a garantire un ambiente sicuro per residenti e turisti, impedendo comportamenti irresponsabili e tutelando la qualità della movida nel cuore di Catania.