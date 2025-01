Giovane di 23 anni fermato con droga nel sottosella

Un giovane di 23 anni, originario di Misterbianco, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Catania dopo essere stato sorpreso con marijuana nascosta nel sottosella dello scooter.

I poliziotti della Squadra Volanti lo avevano notato aggirarsi senza casco, nei pressi di via Giuseppe Verdura. Decisi a fermarlo e sanzionarlo, gli agenti hanno osservato il ragazzo fermarsi sul ciglio della strada. Quando si sono avvicinati, il 23enne è balzato in sella allo scooter nel tentativo di darsi alla fuga, opponendo resistenza. Nonostante ciò, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a effettuare i dovuti accertamenti.

Durante il controllo, il giovane ha ammesso di avere con sé 80 grammi di marijuana, nascosti in parte nel sottosella dello scooter e in parte nella tasca del suo giubbotto. Inoltre, sempre nel sottosella, la Polizia ha rinvenuto due bilancini di precisione e oltre 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sono emerse anche diverse infrazioni al Codice della Strada: il 23enne guidava senza patente e senza casco, e lo scooter risultava sottoposto a fermo amministrativo, motivo per cui è stato confiscato.

Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato arrestato per resistenza e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il ragazzo è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Giudice.