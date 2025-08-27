Giarre, blitz dei Carabinieri: 48enne arrestato, marijuana nascosta dietro un caminetto

Un 48enne incensurato di Giarre è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, con l’accusa – da verificare nelle sedi competenti e ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva – di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa che da tempo aveva acceso l’attenzione dei militari su alcune abitazioni situate nei pressi di via Callipoli, dove era stato notato un sospetto via vai di giovani, considerato compatibile con lo spaccio. Raccolti gli elementi, i Carabinieri hanno predisposto un piano mirato, con il contributo dei Cacciatori che hanno cinturato l’area per evitare tentativi di fuga e garantire la sicurezza.

Alle 9:30 è scattato il blitz: l’uomo, presente sul posto, è stato subito fermato mentre venivano perquisiti tre immobili di sua proprietà. All’interno di uno di questi, durante una minuziosa ispezione condotta attraverso un ingresso secondario, i militari hanno rinvenuto, nascosta dietro un caminetto, una busta sottovuoto contenente circa 800 grammi di marijuana. Ulteriore elemento a suo carico è risultato il possesso delle chiavi dei lucchetti che proteggevano gli ambienti dove era custodita la droga, a conferma della piena disponibilità dei locali.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il 48enne la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.