Operazione “Oro Rosso”, la Polizia di Stato scopre a Catania un deposito abusivo con oltre 300 chili di cavi elettrici e rame

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:57

Una vasta attività di controllo è stata eseguita dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione nazionale “Oro Rosso”, finalizzata al contrasto dei furti di rame e al monitoraggio della filiera di smaltimento dei materiali metallici. Anche a Catania, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno effettuato verifiche mirate non solo lungo le linee e le aree ferroviarie, ma anche presso i centri di rottamazione e trattamento dei rifiuti speciali e metallici.

Obiettivo dell’attività, condotta su scala nazionale, è quello di interrompere la catena illegale legata al traffico del cosiddetto “oro rosso”, accertando la regolarità delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività e al trattamento dei materiali, nonché il rispetto delle norme ambientali e la tracciabilità dei metalli lavorati.

Durante i controlli, gli agenti della Polfer di Catania hanno individuato un garage sospettato di ospitare un’attività abusiva di gestione dei rifiuti. All’interno del locale, i poliziotti hanno rinvenuto una notevole quantità di materiale metallico, rifiuti speciali e pericolosi, tra cui componenti elettronici, batterie esauste, bombole di gas e pneumatici. Le verifiche hanno permesso di accertare che l’attività era completamente priva delle autorizzazioni previste dalla legge.

Nello stesso garage sono stati trovati circa 50 chili di rame privo di guaina e oltre 300 chili di cavi elettrici rivestiti, insieme a due macchine spellacavi utilizzate per separare il rame dai rivestimenti plastici.

Per tali ragioni, tre persone sorprese a svolgere l’attività sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Per impedire la reiterazione del reato e garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, il locale e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Tags: ,

Giunta in bilico a Catania, Trantino prende tempo: cresce la pressione dentro Fratelli d’Italia

Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:52

Catania capitale di Fratelli d’Italia: tre giorni di incontri, dibattiti e formazione per i “Patrioti in Comune”

Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:48

Medio Oriente, Meloni: “Giornata storica, l’Italia pronta a fare la sua parte per la pace”

Redazione 13 Ottobre 2025 - 22:45

Diane Keaton, l’icona che ha insegnato alle donne la libertà di essere sé stesse

Redazione 13 Ottobre 2025 - 18:35

Schifani ricompatta il centrodestra: “Parentesi chiusa, avanti uniti per la Sicilia”

Redazione 13 Ottobre 2025 - 16:49

Crédit Agricole, fiducia e innovazione: così la banca diventa motore dell’impresa siciliana

Alfio Musarra 13 Ottobre 2025 - 16:02

Ultimissime

Operazione “Oro Rosso”, la Polizia di Stato scopre a Catania un deposito abusivo con oltre 300 chili di cavi elettrici e rame

Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:57

Giunta in bilico a Catania, Trantino prende tempo: cresce la pressione dentro Fratelli d’Italia

Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:52

Catania capitale di Fratelli d’Italia: tre giorni di incontri, dibattiti e formazione per i “Patrioti in Comune”

Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:48

Paghe da fame, lavoro notturno e festivo, luoghi di lavoro fatiscenti: la nota azienda manifatturiera si arricchiva così | Addio all’icona italiana

Carolina Falco 14 Ottobre 2025 - 07:35

Palazzo d’Orléans, la tregua di Schifani regge ma il centrodestra è in bilico

L.P 14 Ottobre 2025 - 06:56