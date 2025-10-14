Paghe da fame, lavoro notturno e festivo, luoghi di lavoro fatiscenti: la nota azienda manifatturiera si arricchiva così | Addio all’icona italiana

Segui Cataniaoggi su Google News
Carolina Falco 14 Ottobre 2025 - 07:35

Sfruttamento lavoratori (cataniaoggi.it-pexels)

Questa nota azienda è nel mirino della Procura di Milano, produce articoli di lusso ma non rispetta i lavoratori

La Procura di Milano ha chiesto l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria per Tod’s spa, il noto marchio di lusso guidato da Andrea Della Valle. L’accusa principale è quella di avere agevolato colposamente forme di sfruttamento lavorativo nella propria filiera produttiva. La richiesta si inserisce in un’indagine più ampia che ha già coinvolto altri brand del settore moda, tra cui Alviero Martini, Dior, Valentino e Loro Piana.

Secondo gli atti giudiziari, il procedimento trae origine dalle verifiche condotte dalla polizia giudiziaria su indicazione del pm Paolo Storari. Le indagini avrebbero portato alla luce gravi irregolarità in laboratori gestiti da imprenditori cinesi, dove si producevano articoli per Tod’s. Gli operai, perlopiù connazionali dei titolari dei laboratori, sarebbero stati costretti a lavorare in condizioni definite “ottocentesche”, con alloggi degradanti e un contesto assimilabile al caporalato.

L’iter giudiziario della vicenda è stato complesso. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano aveva inizialmente dichiarato la propria incompetenza, rinviando il caso al Tribunale di Ancona. Successivamente, un primo ricorso alla Corte d’Appello era stato bocciato, e ora sarà la Cassazione a valutare la nuova istanza della Procura. Nel ricorso si sottolinea l’incomprensibilità della decisione del Tribunale riguardo al controllo di Tod’s sulla filiera produttiva, anche per prodotti non destinati alla vendita.

Il pm Storari evidenzia come le condizioni dei lavoratori violino più norme: salari bassissimi, lavoro notturno e festivo, strutture fatiscenti dove si lavora, mangia e dorme, e macchinari privi di sistemi di sicurezza. Tra i laboratori citati, il pm indica il caso del fornitore “Ritaglio Magico”, autorizzato da Tod’s a utilizzare terzi, tra cui opifici cinesi con pesante sfruttamento dei lavoratori. Secondo la Procura, l’omissione di controlli da parte di Tod’s integra la colpa di organizzazione, giustificando l’istanza di amministrazione giudiziaria.

La difesa di Tod’s

Tod’s ha reagito con una nota ufficiale, ribadendo il pieno rispetto della normativa vigente, inclusa quella sul lavoro. L’azienda sottolinea che i propri ispettori eseguono controlli costanti nei laboratori selezionati, che sottoscrivono accordi a tutela della qualità dell’ambiente di lavoro e dei dipendenti. La società evidenzia inoltre che gli stabilimenti Tod’s rappresentano un’eccellenza mondiale per tutela ambientale e servizi sociali.

Il gruppo guidato da Andrea Della Valle afferma che qualità dei prodotti e dei lavoratori sono elementi imprescindibili. Tod’s annuncia che nei prossimi giorni prenderà visione delle carte del procedimento per fornire chiarimenti volti a dimostrare la propria estraneità rispetto alle accuse. La nota evidenzia amarezza per non essere stati interpellati in tempi utili, quando avrebbero potuto spiegare chiaramente l’organizzazione produttiva e i controlli implementati.

Negozio a marchio Tod’s (cataniaoggi.it-ticonsiglio)

Il dibattito sulla responsabilità nella filiera

Il caso solleva un tema più ampio sulla responsabilità dei marchi del lusso nella gestione della filiera produttiva. La Procura sottolinea che la legge non distingue tra prodotti destinati alla vendita e materiali per uso interno: i controlli devono essere uniformi. La vicenda pone quindi l’accento su quanto sia rilevante per le aziende assicurare trasparenza e rispetto dei diritti dei lavoratori, indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti.

La decisione finale spetterà ora alla Cassazione, che dovrà valutare la fondatezza della richiesta di amministrazione giudiziaria. Intanto, Tod’s continuerà a dichiarare la propria collaborazione con le autorità e l’osservanza delle regole. La vicenda, molto mediatizzata, potrebbe avere ripercussioni sul settore moda italiano e internazionale, ponendo un’attenzione particolare sulla gestione etica e legale delle filiere produttive dei marchi di lusso.

Ultim’ora Diesel – ABOLITI tutti i divieti: baratteremo le auto coi termosifoni, spunta l’accordo segreto | Gelerai tutto l’inverno

Carolina Falco 13 Ottobre 2025 - 21:35

Confermato Arera: bollette, le metti nel cassetto e non le devi più pagare | Te ne liberi a vita con la nuova prescrizione

Carolina Falco 13 Ottobre 2025 - 10:35

“Proprio non ricordo”, la Stradale scopre il trucchetto: migliaia di automobilisti salvano la patente con queste 3 parole

Carolina Falco 13 Ottobre 2025 - 07:35

Condominio, morosi: da oggi il tuo nome è in cima alla lista pubblica, arrivano i nuovi procedimenti ingiuntivi | Ti pelano vivo

Carolina Falco 12 Ottobre 2025 - 21:35

Scaldabagno, con il trucco del giubbotto non paghi più la corrente per giorni | Acqua calda gratis a profusione

Carolina Falco 12 Ottobre 2025 - 10:35

Eletta ufficialmente la città italiana dei multimilionari: ce ne sono 115.000 in pochi chilometri quadrati | Si sono arricchiti tutti facendo così

Carolina Falco 11 Ottobre 2025 - 21:35

Ultimissime

Catania capitale di Fratelli d’Italia: tre giorni di incontri, dibattiti e formazione per i “Patrioti in Comune”

Redazione 14 Ottobre 2025 - 07:48

Paghe da fame, lavoro notturno e festivo, luoghi di lavoro fatiscenti: la nota azienda manifatturiera si arricchiva così | Addio all’icona italiana

Carolina Falco 14 Ottobre 2025 - 07:35

Palazzo d’Orléans, la tregua di Schifani regge ma il centrodestra è in bilico

L.P 14 Ottobre 2025 - 06:56

Medio Oriente, Meloni: “Giornata storica, l’Italia pronta a fare la sua parte per la pace”

Redazione 13 Ottobre 2025 - 22:45

Ultim’ora Diesel – ABOLITI tutti i divieti: baratteremo le auto coi termosifoni, spunta l’accordo segreto | Gelerai tutto l’inverno

Carolina Falco 13 Ottobre 2025 - 21:35