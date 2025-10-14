Palazzo d’Orléans, la tregua di Schifani regge ma il centrodestra è in bilico

Alla fine, restano proprio i veterani della politica siciliana – Lombardo e Cuffaro – a conoscere davvero le regole non scritte dell’Assemblea e i tempi della mediazione, forse gli unici in grado di uscire da questo impasse senza troppi scossoni. Schifani, da leader romano abituato ai palazzi del potere più che ai giochi tattici di Palermo, oggi avrà capito che in Sicilia serve una strategia diversa: non basta l’amministrazione, serve la visione. Non bastano i numeri, serve la politica. Una politica che non guardi solo alla sopravvivenza, ma a risultati capaci di far tornare la Sicilia motore del Mezzogiorno e non coda dello Stivale. La quadra, prima o poi, si troverà – come sempre accade. Ma la vera domanda è: fino a quando?