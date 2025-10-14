Palazzo d’Orléans, la tregua di Schifani regge ma il centrodestra è in bilico
Eppure, ricordiamo che fu proprio Lombardo, il primo a stringere un accordo con la Lega di Salvini, salvo poi, alla vigilia delle elezioni, scegliere di sostenere Caterina Chinnici nelle liste di Forza Italia, rompendo quel patto.A riaccendere il confronto sarebbe stato Totò Cuffaro, che – come riportato nell’articolo oggi in edicola – avrebbe replicato con toni polemici ricordando a Lombardo “la sconosciuta coerenza”, alludendo agli accordi che, secondo lui, gli autonomisti avrebbero stretto alle ultime elezioni provinciali con Pd e M5S. Uno scambio che fotografa bene il clima di tensione e diffidenza che ancora serpeggia all’interno della coalizione.Barresi evidenzia come il vertice sia stato un compromesso “più tecnico che politico”, utile a evitare nuove fratture interne ma lontano da una vera stabilità. La Sicilia resta, così, un laboratorio di equilibri precari, dove le “ferite aperte” nella coalizione di centrodestra vengono solo momentaneamente coperte, in attesa della prossima resa dei conti.
Alla fine, restano proprio i veterani della politica siciliana – Lombardo e Cuffaro – a conoscere davvero le regole non scritte dell’Assemblea e i tempi della mediazione, forse gli unici in grado di uscire da questo impasse senza troppi scossoni. Schifani, da leader romano abituato ai palazzi del potere più che ai giochi tattici di Palermo, oggi avrà capito che in Sicilia serve una strategia diversa: non basta l’amministrazione, serve la visione. Non bastano i numeri, serve la politica. Una politica che non guardi solo alla sopravvivenza, ma a risultati capaci di far tornare la Sicilia motore del Mezzogiorno e non coda dello Stivale. La quadra, prima o poi, si troverà – come sempre accade. Ma la vera domanda è: fino a quando?