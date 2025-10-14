Catania capitale di Fratelli d’Italia: tre giorni di incontri, dibattiti e formazione per i “Patrioti in Comune”

Torna a Catania “Patrioti in Comune”, la manifestazione promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente dal deputato Luca Sbardella e da Alberto Cardillo. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si terrà dal 17 al 19 ottobre al 4 Spa Hotel di Catania.

Tre giornate di dibattiti e approfondimenti dedicate agli amministratori locali, pensate per affrontare in modo concreto le principali tematiche amministrative e di governo del territorio, condividere esperienze, buone pratiche e strategie di sviluppo. Nel corso di “Patrioti in Comune” si confronteranno rappresentanti delle istituzioni, dirigenti nazionali, regionali e locali, per discutere delle sfide più attuali che riguardano la gestione dei Comuni: dalla programmazione europea alle infrastrutture, dalla protezione civile al Pnrr, fino alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di numerosi esponenti politici di primo piano, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Nello Musumeci, Adolfo Urso e Matteo Piantedosi, il responsabile nazionale del partito Giovanni Donzelli, i parlamentari Pierluigi Biondi (sindaco dell’Aquila), Fabio Rampelli (vicepresidente della Camera), Gaetano Galvagno (presidente dell’Ars), gli assessori regionali Elvira Amata, Alessandro Aricò, Giovanni Savarino e Francesco Scarpinato, oltre ai presidenti delle commissioni Ars Dario Daidone e Giuseppe Zitelli.

Attesi anche i parlamentari Salvo Pogliese e Giuseppe Ciancitto, l’eurodeputato Ruggero Razza e molti altri esponenti del partito.

“Patrioti in Comune – dichiarano Luca Sbardella e Alberto Cardillo – sarà un momento di confronto, formativo e di crescita per tutta la classe dirigente del partito, per affrontare le tematiche amministrative e di attualità, favorendo il dibattito e l’interazione tra i partecipanti. Fratelli d’Italia è una comunità impegnata per il buon governo del territorio e questi eventi servono per condividere esperienze e accrescere la qualità dei nostri amministratori, che rappresentano la prima linea del nostro partito”.

La manifestazione si concluderà con l’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa.