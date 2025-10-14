Catania, 38enne arrestato per tentato furto in chiesa

Redazione 14 Ottobre 2025 - 16:40

Fermato nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù un 38enne con precedenti, sorpreso a rovistare tra gli effetti dei fedeli e negli uffici parrocchiali.
Intervento delle moto volanti: video acquisiti, arresti domiciliari e, dopo la convalida, obbligo di presentazione. Presunzione d’innocenza garantita.

CATANIA — La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne catanese per tentato furto all’interno di una chiesa situata nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù. A richiedere l’intervento è stato il parroco, che ha segnalato alla linea di emergenza la presenza dell’uomo sorpreso a rovistare prima tra gli effetti personali dei fedeli e poi nei cassetti degli uffici parrocchiali.

Alla vista dei poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo si è allontanato in fretta. Il sacerdote, rimasto in contatto telefonico con la centrale operativa, lo ha inseguito all’esterno riuscendo a bloccarlo e a consegnarlo agli agenti intervenuti tempestivamente.

L’intera azione furtiva è stata ripresa dall’impianto di videosorveglianza della chiesa: le registrazioni sono state acquisite dagli operatori, che hanno inoltre raccolto le querele delle vittime. Considerati i precedenti specifici per reati contro il patrimonio, il 38enne è stato tratto in arresto per tentato furto, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Informata la Procura, il Pubblico Ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Il giudice, convalidato l’arresto, ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

