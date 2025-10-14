Catania, armi e munizioni nascoste in un edificio abbandonato a Librino: scoperto arsenale dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha rinvenuto un vero e proprio nascondiglio di armi e munizioni all’interno di un edificio abbandonato di viale Moncada, nel quartiere Librino di Catania. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di controllo del territorio condotta dalle Volanti della Questura.

Nel corso del pattugliamento, gli agenti hanno notato un uomo uscire dallo stabile che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione fuggendo tra le vie del quartiere. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di approfondire la situazione, ispezionando l’edificio da cui l’uomo si era allontanato.

All’interno, in un’apertura del muro, è stato rinvenuto un revolver con serbatoio carico di sei cartucce, avvolto in un sacchetto di plastica e pronto all’uso. Accanto all’arma, gli agenti hanno trovato altre 36 cartucce dello stesso calibro.

Le ricerche sono proseguite in altri punti dello stabile, con il supporto di una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Strade Sicure”, che ha garantito sicurezza e assistenza durante le ispezioni. In un’intercapedine ricavata da una trave sopra una porta, i poliziotti hanno rinvenuto un fucile con matricola abrasa, nascosto in una calza, insieme a una scatola contenente 49 cartucce compatibili con l’arma clandestina.

Considerata la quantità di armi e munizioni trovate, è stato ritenuto possibile che nello stabile si trovassero ulteriori materiali. La perlustrazione accurata ha infatti permesso di recuperare altre 23 cartucce di vario calibro e otto ricetrasmittenti con relative basi di ricarica, strumenti frequentemente utilizzati da spacciatori e vedette per segnalare la presenza delle forze dell’ordine.

Tutto il materiale è stato sequestrato e repertato dalla Polizia Scientifica, che eseguirà analisi balistiche per verificare se le armi siano state usate di recente per commettere reati e per accertare la presenza di eventuali impronte utili alle indagini.