Catania, sequestrate 4.500 confezioni di cosmetici irregolari: denunciata la titolare di un ingrosso

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 27 Agosto 2025 - 10:33

I Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato circa 4.500 confezioni di cosmetici, in gran parte creme per il viso, prive della certificazione necessaria a garantirne la sicurezza e l’utilizzo senza rischi per la salute dei consumatori. Il controllo è avvenuto all’interno di un ingrosso di prodotti di bellezza situato nell’hinterland catanese, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto alla diffusione sul mercato etneo di articoli potenzialmente dannosi.

Secondo quanto accertato dai militari, i cosmetici erano sprovvisti delle attestazioni richieste dalla normativa europea per verificare che non causino dermatiti o reazioni avverse. Durante l’ispezione sono emerse anche gravi carenze sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro: nei locali, dove era custodita una grande quantità di liquidi infiammabili, mancavano estintori e certificato di prevenzione incendi.

La titolare dell’attività è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e a quella Amministrativa. L’ingrosso è stato sospeso fino alla presentazione della documentazione antincendio e alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza. Resta ferma la presunzione di innocenza delle persone coinvolte, fino a definitivo accertamento delle responsabilità nelle competenti sedi processuali.

Catania celebra Bellini: alla Villa Bellini il concerto della Banda dell’Esercito Italiano

Redazione 27 Agosto 2025 - 11:31

Giarre, blitz dei Carabinieri: 48enne arrestato, marijuana nascosta dietro un caminetto

Redazione 27 Agosto 2025 - 10:31

Catania, droga nascosta in bagno: arrestato un 49enne grazie al fiuto dei cani antidroga

Redazione 27 Agosto 2025 - 10:29

Rimini, al “Cantiere Futuro” focus su porti e Mediterraneo: prima uscita ufficiale del commissario Tardino

Redazione 26 Agosto 2025 - 17:47
Tasse da pagare

Contributi regionali sui prestiti al consumo: nuove regole e scadenze prorogate fino a fine anno

Redazione 26 Agosto 2025 - 17:00

Sospesa per 10 giorni la licenza a una discoteca: alcol servito ai minori e rissa tra giovanissimi

Redazione 26 Agosto 2025 - 13:04

Ultimissime

Catania celebra Bellini: alla Villa Bellini il concerto della Banda dell’Esercito Italiano

Redazione 27 Agosto 2025 - 11:31

Catania, sequestrate 4.500 confezioni di cosmetici irregolari: denunciata la titolare di un ingrosso

Redazione 27 Agosto 2025 - 10:33

Giarre, blitz dei Carabinieri: 48enne arrestato, marijuana nascosta dietro un caminetto

Redazione 27 Agosto 2025 - 10:31

Catania, droga nascosta in bagno: arrestato un 49enne grazie al fiuto dei cani antidroga

Redazione 27 Agosto 2025 - 10:29
rosticceria (pexels) - cataniaoggi

Rosticceria siciliana, in questo locale di Catania tutto a 1€ al pezzo | Prezzi fermi a 25 anni fa

Francesca Cattaneo 27 Agosto 2025 - 07:35