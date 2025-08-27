Catania, sequestrate 4.500 confezioni di cosmetici irregolari: denunciata la titolare di un ingrosso

I Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato circa 4.500 confezioni di cosmetici, in gran parte creme per il viso, prive della certificazione necessaria a garantirne la sicurezza e l’utilizzo senza rischi per la salute dei consumatori. Il controllo è avvenuto all’interno di un ingrosso di prodotti di bellezza situato nell’hinterland catanese, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto alla diffusione sul mercato etneo di articoli potenzialmente dannosi.

Secondo quanto accertato dai militari, i cosmetici erano sprovvisti delle attestazioni richieste dalla normativa europea per verificare che non causino dermatiti o reazioni avverse. Durante l’ispezione sono emerse anche gravi carenze sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro: nei locali, dove era custodita una grande quantità di liquidi infiammabili, mancavano estintori e certificato di prevenzione incendi.

La titolare dell’attività è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e a quella Amministrativa. L’ingrosso è stato sospeso fino alla presentazione della documentazione antincendio e alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza. Resta ferma la presunzione di innocenza delle persone coinvolte, fino a definitivo accertamento delle responsabilità nelle competenti sedi processuali.