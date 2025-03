Focus Specialistico su Patologie Uterine, Diagnosi e Trattamento Isteroscopico

L’infertilità rappresenta una sfida crescente per numerose coppie in tutto il mondo, con diverse cause alla base di tale condizione. Tra gli strumenti diagnostici più validi per indagare l’infertilità femminile, l’isteroscopia si è affermata come una tecnica essenziale per individuare e trattare le patologie che possono impedire il concepimento.

L’8 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:30, in via Goffredo Mameli 12 ad Aci Bonaccorsi (Catania), si terrà il convegno “Isteroscopia e Infertilità: dalla diagnosi alla soluzione”, organizzato da idipharma. La giornata inizierà con il benvenuto del presidente del convegno, il Prof. Giuseppe Giuffrida, che introdurrà i relatori, tra i massimi esperti del settore, affrontando tematiche che spaziano dalla diagnosi alle soluzioni terapeutiche.

Nel primo intervento, il Dott. Alessandro Giuffrida presenterà “L’isteroscopia diagnostica nel percorso della paziente infertile: è davvero necessario farla sempre?”, seguito dalla relazione del Dott. Alessandro Favilli, che illustrerà “L’impatto delle principali patologie endouterine sulla fertilità”.

Nella seconda parte della giornata, l’attenzione si sposterà sul “Trattamento isteroscopico delle patologie uterine”. Verranno approfonditi temi quali polipi, dismorfismi, miomi, istmocele e il ruolo dell’isteroscopia operativa, in chiave fertility sparing, nelle patologie pre-neoplastiche e neoplastiche dell’endometrio. Interverranno i Dottori Gioacchino Gonzales e Alessandro Giuffrida, il Prof. Ivan Mazzon, e i Dottori Mario Franchini e Valeria Masciullo, che forniranno preziosi spunti e aggiornamenti clinici.