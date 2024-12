Finanziaria regionale 2024: approvate misure per sanità, ambiente e supporto ai comuni

Un segnale di continuità e stabilità politica arriva dalla Regione Siciliana con l’approvazione della Finanziaria 2024, frutto di un dialogo costruttivo tra Parlamento ed Esecutivo regionale. Per il secondo anno consecutivo, si evita l’esercizio provvisorio, garantendo risorse certe per politiche pubbliche, servizi e attività cruciali per i cittadini siciliani.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto dopo una lunga maratona d’Aula”, dichiarano i deputati del gruppo MPA, insieme all’Assessore Roberto Di Mauro. Tra le principali misure adottate emergono interventi per fronteggiare la crisi idrica, potenziare la sanità, sostenere i comuni in difficoltà finanziaria e tutelare l’ambiente.

Interventi principali

1. Crisi idrica: Stanziati 20 milioni di euro per la manutenzione delle infrastrutture idriche, con particolare attenzione al Calatino e al Paternese. Ulteriori 9,5 milioni andranno ai consorzi di bonifica per interventi strutturali.

2. Sanità e personale medico: Incentivi fino a 18.000 euro lordi per medici disposti a lavorare nei presidi ospedalieri periferici, per combattere la carenza di personale e garantire i servizi sanitari.

3. Supporto ai comuni per ricoveri extraregionali di minori: Un fondo di 1,5 milioni di euro per coprire le spese legate ai ricoveri in strutture fuori regione, disposti dall’autorità giudiziaria.

4. Sostegno ai comuni in dissesto: Previsti fondi per il risanamento dei bilanci e la garanzia dei servizi essenziali nei comuni con popolazione tra 25.000 e 100.000 abitanti.

5. Fondi per il fenomeno migratorio: Inserito il comune di Catania tra i beneficiari dei contributi per gestire gli effetti del fenomeno migratorio.

6. Contrasto al randagismo: Stanziati 5 milioni di euro per i comuni siciliani per la gestione degli animali randagi, garantendo sicurezza pubblica e tutela animale.

7. Interventi ambientali a Siracusa e Agrigento: Due milioni di euro destinati al potenziamento delle strutture ARPA nel Polo industriale di Siracusa e 800 mila euro per il risanamento ambientale del centro abitato di Agrigento.

8. Esonero bollo auto: Aboliti sanzioni e interessi per i bolli auto scaduti dal 2016 al 2023, offrendo un importante sollievo economico ai cittadini.

9. Rete per l’autismo: Incremento dello 0,1% delle risorse ASP destinate ai servizi per l’autismo, per rafforzare i percorsi terapeutici e assistenziali.

10. Valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico: Un milione di euro destinato alla salvaguardia dell’isola di Ortigia, a Siracusa.

11. Misure per il personale ASU: Incremento delle ore lavorative per il personale stabilizzato negli enti locali e un miglioramento delle condizioni degli ASU impegnati nel Dipartimento dei Beni Culturali.

La Finanziaria regionale rappresenta un passo significativo verso la stabilità economica e sociale dell’isola, dimostrando l’impegno delle istituzioni nel rispondere alle necessità dei cittadini e dei territori siciliani.