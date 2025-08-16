Ferragosto sicuro: controlli in mare della Polizia di Stato, due diportisti positivi ad alcol e droga

In occasione del Ferragosto, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza in mare, sono stati organizzati controlli mirati per prevenire incidenti lungo il litorale catanese. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volanti e delle moto d’acqua dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai medici dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Catania, hanno effettuato verifiche a tappeto sui diportisti. Le operazioni sono state precedute da una breve esercitazione congiunta con il Reparto Volo di Palermo, che ha sorvolato l’intera costa per monitorare i flussi e le aree più affollate. Due poliziotti, a bordo delle moto d’acqua, hanno poi utilizzato speciali precursori per effettuare test alcolemici sui conducenti delle imbarcazioni.

In totale sono stati sottoposti a controllo 37 diportisti: due sono risultati positivi all’alcol e uno di questi anche a sostanze stupefacenti, in particolare cannabinoidi. I due, fermati nello specchio d’acqua antistante il porto di Ognina mentre conducevano le rispettive imbarcazioni, hanno ammesso di aver consumato birra poco prima. Uno di loro presentava un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, mentre l’altro è risultato positivo anche al test preliminare per droghe eseguito da un medico della Polizia di Stato. Per entrambi scatteranno le sanzioni previste dal Codice della Nautica: multe comprese tra 2.755 e 15.000 euro e la sospensione della patente nautica. Le norme, ricordano gli operatori, sono poste a tutela non solo dei bagnanti ma anche degli stessi diportisti, poiché il minimo errore in mare, in condizioni di alterazione psicofisica, può avere conseguenze fatali.

I controlli proseguiranno anche oggi e per tutta la stagione estiva, con le moto d’acqua della Polizia di Stato impegnate lungo la costa catanese per garantire vigilanza, prevenzione e immediato soccorso in caso di necessità.