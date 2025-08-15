#essercisempre: la Polizia di Stato al fianco dei viaggiatori nella grande mobilità estiva

Redazione 15 Agosto 2025 - 08:25

Durante l’estate, milioni di italiani si spostano in tutto il Paese per raggiungere i luoghi di vacanza o per riabbracciare i propri cari. In questo flusso continuo di partenze e arrivi, la Polizia di Stato è presente ogni giorno con l’impegno delle sue Specialità, garantendo sicurezza e assistenza a chi viaggia. Sulle principali arterie stradali e autostradali opera la Polizia Stradale, con pattuglie e presidi di vigilanza per prevenire incidenti, contrastare le condotte di guida pericolose e promuovere comportamenti responsabili alla guida.

Nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni, la Polizia Ferroviaria vigila costantemente, svolgendo attività di prevenzione e controllo per assicurare un viaggio sereno a chi sceglie il treno come mezzo di spostamento. Dall’alto, il Reparto Volo osserva e monitora la mobilità stradale e ferroviaria: aeromobili ed elicotteri sorvolano le aree interessate, individuando situazioni di rischio e intervenendo in caso di emergenza.

Per raccontare questo impegno quotidiano, è stato realizzato uno spot che raccoglie immagini autentiche: operatori della Polizia di Stato ripresi mentre aiutano, ascoltano, accompagnano. Scene di prossimità che mostrano la presenza costante delle donne e degli uomini in divisa, sia sotto il sole di un’autostrada, tra i binari affollati di una stazione o in volo silenzioso sopra le rotte dei viaggiatori.

In ogni contesto, il messaggio è uno solo: esserci sempre, con professionalità e vicinanza, al fianco di chi viaggia.

