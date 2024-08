Enzo Bianco: “Profondo dispiacere per l’incendio agli Orti Urbani di Librino”

“Sono veramente dispiaciuto per l’incendio che ha devastato gli orti urbani di Librino, a Catania”. Lo afferma Enzo Bianco, che aggiunge: “Furono una nostra intuizione, prima esperienza in Italia, che da un lato recuperava dei terreni abbandonati e dall’altro aveva lo scopo di contribuire a stimolare la nascita del senso di comunità in un quartiere difficile e dalle grandi problematiche. Fu un successo, a tal punto che gli Orti urbani di Librino furono visitati sia dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che fece le prime consegne agli assegnatari, sia dall’allora Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Dopo, purtroppo, gli Orti hanno subito un progressivo abbandono da parte delle successive amministrazioni comunali.”

Bianco ha sottolineato l’importanza del tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che ha scongiurato un danno maggiore, ma ha evidenziato il persistere di gravi problemi di sicurezza. “Nonostante le richieste e le segnalazioni delle persone che curano gli Orti, aggiudicatari dopo regolare richiesta e graduatoria, permanga un grave problema di sicurezza.”

Infine, Bianco ha rivolto un appello all’Amministrazione comunale: “Mi rivolgo dal profondo del cuore all’Amministrazione comunale affinché si attivi per tutelare un progetto che è diventato un patrimonio del quartiere di Librino e quindi anche di Catania tutta, oltre che per trovare delle soluzioni che consentano la ricostruzione delle due casette che sono bruciate.”