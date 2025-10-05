Dramma a Piazza Armerina: 19enne in coma dopo essersi lanciata dall’auto del fidanzato

Ricoverata al Sant’Elia di Caltanissetta dopo un intervento d’urgenza. Si attendono i prossimi giorni per valutare le condizioni

PIAZZA ARMERINA – Lotta tra la vita e la morte la ragazza di 19 anni di Piazza Armerina ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia. Due giorni fa, al culmine di una lite con il fidanzato, la giovane – operatrice sanitaria – si è gettata dalla vettura in corsa. Un gesto definito “una ragazzata”, ma che le è costato conseguenze gravissime.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata la stessa ragazza, all’arrivo al pronto soccorso di Piazza Armerina, a raccontare quanto accaduto, spiegando di essersi lanciata autonomamente dall’auto dopo la discussione. Il fidanzato aveva detto che l’avrebbe riaccompagnata a casa, ma lei, probabilmente senza immaginare la gravità del rischio, ha deciso di gettarsi sull’asfalto.

L’impatto è stato violento. Inizialmente la 19enne era cosciente e in grado di parlare, ma nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate a causa di una massiccia emorragia cerebrale. I medici hanno disposto il trasferimento al Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento neurochirurgico per contenere il danno.

Ora la giovane è mantenuta in coma farmacologico e i sanitari attendono i prossimi giorni per valutare se e quando sarà possibile procedere al risveglio.