Doppia tragedia a Catania: la velocità spezza due vite

Poco prima delle 2, via Trieste a Catania è diventata il palco di una tragedia senza rimedio. Un motociclo di grossa cilindrata, ha perso il controllo schiantandosi violentemente contro un’auto parcheggiata. L’impatto, di una forza devastante, non ha lasciato scampo ai due ragazzi in sella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

L’incidente riaccende i riflettori su un’emergenza nazionale: in Italia, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per under 30. Secondo l’Istat, nel 2023 il 40% delle vittime aveva meno di 35 anni, e nel 60% dei casi erano coinvolti mezzi a due ruote. A Catania, solo negli ultimi 12 mesi, si contano 8 morti sotto i 30 anni in sinistri analoghi. «Molti ragazzi vivono la moto come un simbolo di libertà, senza capire che un errore di un secondo cancella tutto», spiega la psicologa sociale Anna Russo. «Social media e video di acrobazie alimentano l’illusione dell’invincibilità».

Continue Reading