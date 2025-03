Tentato furto in appartamento: la Polizia di Stato arresta due uomini a Catania

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e delle attività di prevenzione e contrasto ai furti in abitazione, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, rispettivamente di 27 e 30 anni, ritenuti responsabili di un tentato furto in un appartamento a Catania.

Il tentato furto e l’intervento della Polizia

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, impegnati in un pattugliamento nelle zone maggiormente esposte a reati predatori, hanno notato due individui intenti ad armeggiare sul balcone di un’abitazione situata al primo piano di uno stabile in via Empedocle.

In particolare, uno dei due uomini stava forzando una porta finestra utilizzando strumenti da scasso, mentre l’altro faceva da palo, sorvegliando l’area circostante per evitare di essere scoperti. Una volta divelto il meccanismo di chiusura della finestra, uno dei malviventi ha tentato di introdursi nell’appartamento. Tuttavia, proprio in quel momento, gli agenti sono prontamente intervenuti per fermarli.

Inseguimento e arresto

Alla vista della Polizia, i due uomini hanno tentato di darsi alla fuga, ma il tentativo è stato vano: dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a trarli in arresto.

Accompagnati negli uffici del Commissariato di Borgo Ognina, e ultimate le procedure di rito, i due soggetti, entrambi catanesi e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto in abitazione. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il ringraziamento del proprietario

Contestualmente all’intervento, il proprietario dell’appartamento è stato avvisato dell’accaduto e ha espresso gratitudine nei confronti degli agenti, sottolineando l’importanza della loro tempestività nell’evitare il furto.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli per la prevenzione dei reati predatori, volto a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.