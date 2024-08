Disturbavano gli automobilisti ai caselli di San Gregorio, fermate

Due donne, di 18 e 42 anni, sono state fermate e identificate da agenti in borghese della Polizia Stradale dopo essere state sorprese a infastidire gli automobilisti ai caselli di San Gregorio. Le due donne estraevano i biglietti del pedaggio dalle macchinette per consegnarli agli utenti in transito, chiedendo in alcuni casi anche denaro.

La 42enne, con precedenti per truffa, e la 18enne, originarie rispettivamente della Grecia e della Romania, hanno approfittato del traffico intenso del periodo estivo per mettere in atto il loro piano. Alla vista degli agenti, hanno tentato di fuggire tra le campagne adiacenti, ma sono state rapidamente raggiunte e allontanate dal luogo di controllo, per la loro sicurezza.

Le due donne sono state condotte in un posto sicuro per gli accertamenti di competenza e successivamente sanzionate per le specifiche violazioni del Codice della strada. C’è qualcos’altro che desideri aggiungere o modificare nell’articolo?